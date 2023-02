Heidi Janků to rozjela v dalším klubu! Nejsem pecka, co tupě zírá, vzkazuje

Zdroj: Profimedia

To, že je zpěvačka a moderátorka Heidi Janků i po šedesátce pořádná šoumenka, ví určitě každý. Před nedávnem rozdováděla pražský klub Kozička téměř ďábelskými tanečními kreacemi a samozřejmě i zpěvem a o pár dnů později, už přeci jen méně odvázaně, ale s tradičním nezkrotným elánem, to rozjela na mejdanu v Tresor Clubu.

„Přišla jsem jako host na oslavu šedesátin kolegy a kamaráda Kyklopa a na jeho přání mu věnovala i pěvecký dárek. A to, že prostě moc neumím na jevišti být zatuhlá a jen zpívat bez pohybu, je u mě zcela normální. Prostě nejsem pecka, kterou postaví k mikrofonu, nehne se, tupě zírá do hlediště, odzpívá a zase zmizí. To nebylo a není mým oblíbeným šálkem kávy. Je to tak, jak jsem popsala na Instagram své krédo, že radost ze života a zábava nejsou ani v šedesáti letech ničím, co by bylo zakázáno. Tak to u mě je a bude a nemíním na tom nic měnit,“ svěřila se pro kafe.cz Heidi.

No jo, ale Heidi, přiznejte přeci jen, že řádit na jevišti nebo u baru je v trošku pokročilejším věku malinko náročnější než ve dvaceti. Čím a jak se udržujete v kondici?

„No, poslední dobou jsem opravdu zjistila, že extra moc nerelaxuju. Nejsem válící typ, ale třeba s velkou chutí chodím se svým psím parťákem Edou na dlouhé procházky, a to mě nabíjí. Je super courat se lesem a vnímat přírodu kolem. To je fakt paráda. A když říkám, že absolvuji dlouhé procházky, tak tím nemyslím, že trvají minuty, ale spíš hodiny. A ještě drobnost, nedělám si přestávky, ale šlapu pořád dál a dál, což mě baví a vyhovuje mi. Rozhodně nemusím vyjet třeba do lázní nebo vyrazit na masáž, to pro mne skutečně není,“ popsala své turistické choutky pěnice.

Procházka s Edou je tedy jistě příjemným zpestřením po koncertech a tanečních exhibicích, ale nebylo by lepší přibrat na výšlap a třeba i do domácnosti nějakého chlapa? Neláká vás ono mužské rameno, na němž se může člověk vybrečet nebo i smát?

„Tak takové rameno se opravdu v mé blízkosti zatím neobjevilo. Momentálně si žiju, zpívám, jezdím s kapelou, a když se porozhlédnu po okolí, tak zjišťuji, že takoví chlapi, o nichž jste se zmínil, buď vymřeli, nebo jsou zadaní. A do nějakých dobrodružství nepůjdu. Navíc mám řadu kamarádek a kamarádů a vůbec se necítím osamělá. Já jsem si prožila a užila dlouholetý vztah s Ivem Pavlíkem, kdy jsme byli spolu hodně propojeni a žili vlastně jeden pro druhého. Teď žádný vztah nemám a osobně si myslím, že ani v budoucnu se to nezmění. Užívám si volnosti a toho, že jsem získala ty skvělé přátele, jsem spokojená a v podstatě mi nic nechybí,“ dodala s úsměvem Heidi Janků.