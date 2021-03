Copak takhle můžu někoho sbalit? Heidi Janků vysvětlila, proč je stále sama

Od smrti manželka Heidi Janků Iva Pavlíka uplynuly tři roky. Ztráta to pro zpěvačku byla obrovská, nyní by se ale dalšímu vztahu nebránila. Má to ale jeden háček…

Zpěvačka Heidi Janků a Ivo Pavlík tvořili spokojený pár dlouhých pětatřicet let a navzájem si byli osudovými partnery. Jejich vztah byl stabilní a pro ostatní dvojice byli vzorem. Vše pak ale ukončila krutá ruka osudu, o několik let starší manžel totiž zemřel. Pro Heidi šlo pochopitelně o obrovskou ztrátu, její srdce už se ale zacelilo a zpěvačka by se téměř čtyři roky po smrti manžela nové známosti nebránila. Doba jí však nepřeje.

V cestě stojí koronavirus

Heidi Janků je nejen krásná, ale také vtipná a umí si ze sebe udělat legraci. V nedávné době se rozhodlo zodpovědět zásadní otázky týkající se jejího osobního života. Dotaz na to, zda je v jejím životě nějaký muž, totiž podle všeho dostává velmi často. „Toto je vzkaz pro všechny nováináře, kteří se neustále ptají, jestli už jsem si našla přítele. Copak takhle můžu někoho sbalit?” ptala se zpěvačka pod fotkou, na které má obličej zakrytý respirátorem.

Spousta z jejích obdivovatelů ovšem ochrannou pomůcku nevnímá nijak špatně. Pod příspěvkem se totiž ihned začaly objevovat komentáře tajných ctitelů Heidi. „No, já bych vás bral klidně i ve skafandru,” napsal pod fotografii podle webu stars24.cz jeden z nich. „Mě by jsi sbalila vždycky,” přidal se další. O nápadníky tedy Heidi rozhodně nouzi nemá! Kde je tedy problém?

Vše má svůj čas

Přestože by zpěvačka ve svém životě ráda přivítala nového muže, snaží se nikam nespěchat. „Nebudu tvrdit, že bych si nepřála lásku, ale rozhodně netlačím na pilu, není to něco, co by mi strašně scházelo,” řekl Heidi před časem podle deníku Aha! s odkazem na expres.cz.

Problém možná také tkví v mužích obecně. Před nějakou dobou se totiž Heidi svěřila se zážitkem z jedné na tak úplně vydařené schůzky. Podle ní je problém najít toho správného muže. „Škoda mluvit, bylo to příšerné. Nikoliv, že by se nechoval hezky, ale ti kvalitní muži už asi nejsou. Přijdou mi dost zženštilí, přitom já bych vedle sebe potřebovala pořádného muže, urostlého, ke kterému bych vzhlížela,” posteskla si Heidi, které toho pravého jistě brzy potká.