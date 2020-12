Bude úspěšnější než maminka? Dcera Heidi Klum vstoupila do světa modelingu

Známá topmodelka Heidi Klum opět ukázala, že se krása v její rodině dědí z generace na generaci. Na sociální síti sdílela fotografii s maminkou Ernou a dcerou Helene. S tou dokonce nafotila obálku německého vydání magazínu Vogue. A jak to vypadá, šestnáctiletá Leni úspěšně kráčí ve stopách své půvabné maminky.

Heidi Klum bezesporu patří k nejkrásnějším ženám planety. Své půvaby zdědila po mamince Erně a se stoprocentní jistotou je předala i své dceři Leni. Ta nyní naplno vstupuje do světa modelingu a jejím prvním krokem je fotografie, na které společně pózuje se svojí maminkou, pro obálku lednového německého vydání magazínu Vogue.

„Šestnáct let je dobrý věk. Pokud máte v tomto věku povoleno řídit auto, můžete mít také ificiální účet na Instagramu a ukazovat svou tvář. A mít umožněno začít s obálkou Vogue je obrovské privilegium,” nechala se pro Vogue slyšet pyšná maminka Heidi Klum.

Vždy chtěla být modelkou

Leni svou maminku od narození velmi obdivovala a již ve velmi nízkém věku měla jasno, čím se jednou chtěla živit. Pochopitelně je řeč o modelingu. První nabídka jí přišla krátce po dovršení dvanáctého roku věku, ale Heidi byla v té době zásadně proti.

„Bylo to jen otázkou času než se sama pokusím stát modelkou. První nabídka přišla, když mi bylo dvanáct nebo třináct let. Bylo to od Brandy Melville, značky, kterou jsem v tu dobu ráda nosila. Prosila jsem matku, ale nebyla šance, že by to povolila. Dnes tomu rozumím. Bylo by to příliš brzo,” nechala se Helene slyšet pro Vogue.

Matka je z dceřiny začínající kariéry nadšená

Podle Heidi její dcera Leni dospěla do věku, kdy se může konečně naplno věnovat tomu, co miluje, a dělat správná rozhodnutí. „Jsem na tebe tak pyšná, a nejen proto, že sis zvolila tuhle cestu. Vím, že ať by sis vybrala jakoukoliv, udělala by sis to po svém. Vždycky víš, co chceš. Jsi mini verze mě. Jsem pyšná, že můžeš ukázat, kdo jsi,” nešetřila slova chvály podle super.cz na adresu své dospívající dcery, která má před sebou jistě zářivou budoucnost.

Heidi a Leni mezi sebou mají nádherný vztah a rozhodně si umí jedna z druhé udělat i legraci. Když se během rozhovoru pro Vogue zeptali, jestli si Leni myslí, že je její matka „cool”, překvapila všechny svou odpovědí. „Někdy se chová velmi trapně. Jako třeba když jen tak tančí,” nechala se Leni slyšet. Pak se ale otočila přímo na svou maminku. „Jsi cool, když jsi sebevědomá, což je většinu času. A zábavná! Ale některé z tvých tanečních pohybů jsou hodně mimo,” smála se Leni.