Geny nezapře: Dcera Heidi Klum se objevila na obálce známého magazínu

Šestnáctiletá dcera světoznámé modelky Heidi Klum, Leni, úspěšně kráčí ve stopách svojí maminky. Po té nepodědila jen krásnou tvář, ale také vlohy k modelingu. Není to tak dávno, co se obě krásky objevily bok po boku na obálce německého vydání magazínu Vogue, a teď se sama Leni nechala zvěčnit na obálce módního časopisu Glamour.

Krása se zkrátka v jejich rodině dědí po generace. Před několika měsíci sdílela modelka Heidi Klum na sociální sítí fotografii se svou maminkou Ernou a dcerou Leni, a přestože je mezi ženami znatelný věkový rozdíl, krásy se dostalo všem stejně. Šestnáctiletá Leni má za sebou už několik pracovních zakázek a maminku dělá opravdu pyšnou. Před časem dokonce společně ozdobily obálku německého vydání magazínu Vogue.

Modeling jako životní poslání

„Šestnáct let je dobrý věk. Pokud máte v tomto věku povoleno řídit auto, můžete mít také oficiální účet na Instagramu a ukazovat svou tvář. A moct začít s obálkou Vogue je obrovské privilegium,” nechala se pro magazín slyšet Heidi Klum, která je na svou dceru neuvěřitelně pyšná. Leni toužila po tom být modelkou odmalička. První nabídku na focení dostala ve velmi útlém věku, proto ji ale musela odmítnou.

„Byla to jen otázka času, než se sama pokusím stát modelkou. První nabídka přišla, když mi bylo dvanáct nebo třináct let. Bylo to od Brandy Melville, značky, kterou jsem v té době ráda nosila. Prosila jsem matku, ale nebyla šance, že by mi to povolila. Dnes tomu rozumím. Bylo to příliš brzy,” vyprávěla Heidi, kdy se její kariéra začala rozjíždět.

Další prestižní práce

Jen několik málo měsíců poté, co se Leni i s maminkou objevila na obálce magazínu Vogue, přišla další skvělá nabídka, která by byla splněním životního snu pro mnoho modelek. Leni se totiž objevila na obálce časopisu Glamour a neuvěřitelně jí to sluší. Leni má před sebou bezpochyby perfektně rozjetou kariéru a vzhledem ke svému věku se svojí vášni může naplno věnovat.

„Chtěla jsem to dělat od doby, kdy jsem byla malá, byla jsem tehdy tak naštvaná na maminku, že mi to nedovolila. Teď už konečně mohu dělat modeling, jsem z toho celkově velmi nadšená,” nechala se podle webu Svět ženy slyšet Leni, která si plní svůj velký sen.

Podívejte se, jak to Leni a její mamince sluší:

