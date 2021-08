Hele vole, kde mám káru: V muslimských zemích byla vystřižena líbací scéna

Legendární bláznivá komedie je o dvou nerozlučných kamarádech Jessovi a Chestrovi, kteří si nemohou vzpomenout, jak probíhala párty, na které byli minulou noc. Také nemohou najít své auto, ve kterém mají dárek pro své přítelkyně, ty ale právě slaví narozeniny. Co asi celou noc dělali? Kdo po nich jde? Jak se film natáčel? Vše vám prozradíme!

Nejlepší kamarádi Jesse a Chester se probudili s pořádnou kocovinou a z minulého večera si nic nepamatují. Co se dělo a kde zaparkovali své auto? Bohužel však zjistí, že to je ten nejmenší problém, co mají. Někdo po nich totiž jde!

Natáčení filmu provázelo mnoho zajímavých scén, okolností a událostí, o kterých nemáte možná ani tušení. Pojďte se spolu s námi na ty nejzajímavější z nich podívat!

V muslimských zemích byla vystřižena líbací scéna dvou mužů

Podle webu csfd.cz byla například v některých muslimských zemích vystřížena scéna, kde se oba hlavní hrdinové líbají. V jejich kulutuře to totiž není akceptovatelné.

Také musely být upraveny a omezeny scény, kde se hulí marihuana. Bylo jich tam tolik, že by to prý pohoršovalo mládež. Zůstaly však na DVD.

Dokonce se uvažovalo i o natočení dalšího dílu, který se měl jmenovat Seriously Dude, Where's My Car?, ale bohužel k tomu nikdy nedošlo. Dodnes se však neví proč.

Jednou se zajímavostí také je, že herec Timmy Williams nechtěl být spojován s tímto filmem, proto jeho jméno nesmělo být uvedeno ani v titulkách. Je tam tedy pod přezdívkou Turtle.

Hláška "Where's my car, dude?" je použita rovněž v legendárním filmu Big Lebowski.

V úspěch filmu zpočátku nikdo nevěřil

Zpočátku v úspěch filmu nikdo moc nevěřil. Producenti chtěli, aby ho režíroval Jason Reitman. Toho se snažili přemluvit dokonce několikrát.

Ani Ashton Kutcher v něm nechtěl zpočátku hrát. Dějová linka se mu zdála trapná a hloupá. Nakonec ho přesvědčilo několik vtipných scén, které se ve filmu objevily. Jelikož ho při čtení scénáře rozesmály, rozhodl se filmu dát šanci.

A dobře udělal, film byl totiž v podání této dvojice nezapomenutelný a reprízuje se každý rok. Diváci v Čechách ho tak měli šanci vidět už několikrát. A nutno podotknout, že se nad ním baví všechny generace dodnes!

Na vtipné scény z filmu Hele vole, kde mám káru se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube