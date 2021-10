Od Heleny Houdové se začínají odvracet i duchovní sestry, může za to byznys

Zdroj: Profimedia

Helena Houdová nedávno začala na svých sociálních sítích propagovat posvátnou alkalickou vodu, která údajně dokáže příznivě ovlivňovat lidský organismus a dokonce vyléčit rakovinu. Bývalá Miss ale za tuto reklamu sklízí zatím převážně kritiku a odvrací se od ní dokonce už i staré kamarádky.

Helena Houdová dostává od svého exmanžela miliardáře nemalé výživné na děti, přesto se ale ezoterická exmodelka rozhodla rozjet vlastní byznys.

Houdová žije dlouhodobě na Bali, a aby přinesla do rodinného rozpočtu nějakou tu korunu navíc, pustila se do prodeje přístrojů na filtraci vody.

Houdová ovšem nezvolila nejlepší způsob propagace "zázračného" produktu. Sledujicím totiž prezentuje čističku vody jako lék, který dokáže vyléčit smrtelné nemoci, za což sklízí kritiku nejen od výživových poradců.

Voda jako zázrak, nebo obchod se strachem?

"My to pijeme, protože ve vodě jsou neskutečné toxiny. Třeba chlor má vliv na neplodnost. Už není na planetě Zemi kapka vody, která by nebyla znečištěná. Fluorid kalcifikuje třetí oko. Je to medicínská mašina. V Japonsku, když je pacient diagnostikován třeba s rakovinou, první, co doktoři udělají, je, že mu napíší vodu Kangen. Oni mu předepíší alkalickou vodu, protože když máme alkalické prostředí, nemůže tam existovat nemoc. Nemůže tam existovat rakovina, nemůžou tam existovat záněty, plísně, nemůže tam existovat nic," prohlásila mimo jiné Helena Houdová na Instagramu.

Jenže, podle odborníků na výživu jsou podobná tvrzení velice nebezpečná a navíc prodejce v tomto případě volí druh reklamy, která zachází za hranice veškeré etiky.

"Helena Houdová ve videu říká spoustu extrémních a velmi nebezpečných tvrzení. Pravda je, že do dnešní doby nemáme žádné kvalitní důkazy o tom, že by alkalická voda nějakým způsobem léčila rakovinu nebo se podílela na prevenci nádorových onemocnění," vyjádřil se na adresu modelky například výživový expert Lukáš Roubík.

Špaková promlouvala s koronavirem, na kouzelnou vodu ale neskočila

Lucie Eon Vonchitzki Špaková je jednou z "duchovních sester" Heleny Houdové. Podobně jako bývalá Miss i Špaková propakuje ezoterické myšlení a duchovní přístup k životu.

Stejně jako Houdová otevřela téma pitné vody i její kamarádka. Překvapivě ale zvolila zcela jinou cestu.

Špaková, která během pandemie mluvila s koronavirem a umí mimo jiné skvěle navibrovat sebe i magický gong, vyrazila na přednášku Zdeňka Čermáka. Ten je autorem českých vynálezů uzdravujících vodu a půdu a už více než sedmadvacet let se zabývá výzkumy a vývojem technologií pro uzdravování vody a půdy. O alkalické vodě ale v tomto případě nepadla vůbec řeč. Že by trojnásobná maminka zapomněla svou duchovní sestru poučit? Nebo se Lucie snažila snad návštěvou kurzu Houdové něco naznačit?

Helena Houdová svými názory děsí výživové poradce.