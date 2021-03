Ezo víla Helena Houdová šokuje: "Očkování proti covidu je genocida!"

Helena Houdová už několik let žije ve své spirituální bublině. Bývalá modelka se věnuje sex coachingu a na konci minulého roku vyrazila dech svou fotkou, na které měla menstruační krev na obličeji. Trojnásobná maminka šokuje i tentokrát, očkování proti covidu nazvala genocidou!

Helena Houdová se po rozvodu s Omarem Amanatem rozhodla změnit svůj život od základů. Bývalá Miss později přiznala, že vztah s miliardářem byl pro ni traumatický.

"Chci oslavit své rozhodnutí zvládnout svoje traumata. Od sexuálního zneužití v dětství, přes smrt mojí nejlepší kamarádky, když nám bylo 7, přes bulimii v pubertě, násilný vztah s mužem, násilný vztah se sebou, kdy jsem nenáviděla sebe a svoje tělo příliš dlouho, samovolný potrat, traumatický porod syna, manželství s mužem, který žil další tajný život s několika dalšími ženami, setkání se smrtí tváří v tvář. Oslavuju nejen to, že jsem to dala, ale hlavně to, že jsem se rozhodla vyléčit si své programy, které mi bránily žít život s láskou, radostí a lehkostí," napsala otevřenou zpověď na sociální sítě.

Houdová se za filmového producenta provdala v roce 2008 a má s ním celkem tři děti. Z nefunkčního manželství utekla i se svými potomky do světa, od té doby s nimi cestuje a zároveň je sama vzdělává. Aktuálně se věnuje bývalá modelka sex coachingu a žije na Bali.

Helena Houdová utekla z přehlídkových mol do přírody

Před lety žila Helena Houduová zcela jinak než dnes. Po vítězství v soutěži Miss v roce 1999 prorazila i v zahraničí, pracovala pro světové značky, jako je Chanel, Hermés nebo Dior, fotila do prestižních magazínových titulů např. Vogue, Marie Claire nebo Elle.

Dnes se bývalá hvězda přehlídkových mol živý jako sex coach a alternativní styl života je pro ni splněným snem.

"Vytvořila jsem si život, který chci žít. Kdybyste mi před třemi lety řekli, že budu dělat, co dělám, tak se vám vysměju. Čím víc lidí se probudí, vybere si zvyšovat své vlastní vibrace a bude se zbavovat svých starých programů, vzorců, tím větší světlo tady bude," řekla Houdová webu Super.cz.

Očkování proti covidu nazvala Helena Houdová genocidou

"Já jsem zodpovědná za své zdraví, nepředávám ho do rukou žádné jiné osobě," tvrdí Helena Houdová a vakcínu proti covidu nejen z tohoto důvodu odmítá.

"Co si myslím o vakcinaci, je jedno. Nechci, aby nás rozdělili tím, že si myslím třeba něco jiného. Myslím si, že to je genocida. Ale nebudu nikomu nic vysvětlovat, vyvracet," šokuje Houdová svým přirovnáním.

V některých živých vstupech na Instagramu sexuální poradkyně už ujíždí do jiných galaktických rozměrů. "Temnota je vidět. Vycházejí na povrch informace o pedofilních linkách, o tom, že jsme manipulovaní jedinci, kterým jde o finanční kontrolu lidstva. Děje se tady genocida. Je nám brána medicínská svoboda. Můžeme to změnit! Doteď to byla jen záležitost konspirátorů. Přitom ta nálepka konspirátor byla vytvořená těmi, kdo nás chtějí ovládnout, jen proto, aby zakryla lži," uzavřela Houdová svůj proslov o covidu.