Helena Houdová vzkazuje z exotického ráje: "Chci jít s vámi do ulic!"

Helena Houdová si užívá bezstarostný život na Bali, prý by ale raději byla i se svými dětmi v Čechách. Důvodem je podle ezoterické koučky její chuť vyrazit do ulic protestovat proti vládě!

Helena Houdová už několik let žije ezoterický styl života, se svými dětmi sdílí lůně přírody po celém světě, aktuálně je na Bali.

Bývalá Miss se nedávno vyjádřila k dění kolem pandemi koronaviru a její slova mnohým vyrazila dech. "Co si myslím o vakcinaci, je jedno. Nechci, aby nás rozdělili tím, že si myslím třeba něco jiného. Myslím si, že to je genocida. Ale nebudu nikomu nic vysvětlovat, vyvracet," nechala se slyšet sexkoučka.

Podle Houdové by měli lidé spoléhat na svou obranyschopnost, a proto odmítá očkování a doporučuje ostatním pouze posílit imunitu.

Zatímco většina Čechů z ČR prchá, Helena Houdová by se prý do rodné země chtěla vrátit

I když většina z nás by se v těchto dnech, kdy vláda zavedla tvrdý lockdown, viděla někde na druhé straně planety na pláži, Helena Houdová má opačný problém.

Trojnásobná maminka by se prý chtěla vrátit do Čech, aby mohla společně s občany naší země bojovat za svá práva. Podle Houdové chování našich vládních zmocněnců překročilo všechny meze.

"Dnes jsem poprvé zalitovala, že nejsem v Čechách s Vámi. Že s Vámi nemůžu vyjít do ulic. Že s Vámi nemůžu jasně ukázat, že nesouhlasím s manipulací. S úmyslnou kontrolou. S odebíráním svobod. Se lží," napsala bývalá modelka na svůj Instagram.

Helena Houdová odhalila nahé tělo a napsala své pocity z pandemie

"A pak jsem si uvědomila, že tam nemusím být fyzicky. Protože Vás cítím. Cítím Vaše obavy, Váš strach. Vaši nejistotu. Vaše zoufalství. Tma je tady, aby byla konečně vidět. A my jsme si mohli vybrat, zda v ni dál chceme žít, nebo zda chceme vytvořit nový svět založený ne na strachu, chamtivosti a manipulaci, ale na lásce, svobodě a soucítění. Svět se probouzí z tisícileté hypnózy. A po probuzení do pravdy je je skrze rozpoznání lži. Dovolte si to cítit, moji milovaní. Dovolte si cítit bolest, svoji, i tu kolektivní. Naše emoce jsou našim kompasem," oslovila Helena Houdová své sledující a připojila fotku v rouše Evině, pouze klín si zahalila do květin.

Za své volnomyšlenkářství ale dostala bývala modelka vyčiněno, do komentářů se jí ozvali lidé pracující přímo s pacienty nakaženými koronavirem.

"Pracuji na covidovém oddělení ve FN Plzeň. Heleno, mám pro vás nabídku - přijďte nám pomoct jako dobrovolník. Kdybyste jen viděla, co se ve Vašem rodném městě aktuálně děje, kolik lidí musí trpět a umírat, mimo jiné i kvůli bezohledným lidem, jako jste Vy, řeči o "svobodě" by Vás rychle přešly," napsal fanoušek ex modelce ostrý vzkaz. Z kritiky si ale ezoterická lesní víla nic nedělá a dál na svém profilu hlásí lásku a mír.