Houdová pod palbou kritiky, inkasovala tisíce za jeden komentář v diskuzi

Zdroj: Profimedia

Helena Houdová se věnuje už delší dobu alternativnímu stylu života. Svůj životní příběh k této cestě se rozhodla sdílet s veřejností prostřednictvím kurzů. Bývalá modelka se v nich věnuje poznáním sebe samotné i zlepšení sexuální kondice. Kurzy jsou dostupné pro ženy i muže.

Houdová se nedávno svěřila pro eXtra.cz s tím, že byla dlouho na dně: "Bylo to náročné, proběhlo hodně slz i strachu, ale ukázalo mi to mé staré limity, staré vzorce, které už jsem nechtěla žít." Krize přišla, když jejího teď už bývalého muže zavřeli do vězení. Odříznutá od peněz žila s dětmi v Austrálii, kde systém pro matky samoživitelky nebyl moc štědrý. Z doslechu se dozvěděla, že takovým matkám jako je ona je dobře na Bali. Spolu s dětmi se tam přestěhovala a začala žít zcela jiný život. V této době se začala věnovat i sebevzdělávání. Časem se stala certifikovanou koučkou sexu, lásky a vztahu.

Podivný ezokurz

Původně se mohl zdát koníček Houdové jako bohulibá činnost, opak se stal pravdou. Modelka začala na svém koníčku vydělávat a to nemalými částkami. Svědectví jedné z moha žen sdílela instagramová stránka Lovci Klamu. Ta poukázala na praktiky ezoterické influencerky. Žena absolvovala kurz pojmenovaný Posvátná žena, Houdová v něm slibovala ženám blízkost, intimitu a individuální přístup. Kurz měl ženy dovést k mnohonásobným orgasmům a vyléčit bloky z předchozích vztahů. Místo individuálního přístupu dostala žena přístup do chatovací skupiny, kde bylo kolem stovky žen. Skupina byla založena na Facebooku, každá z těch žen, která čekala něco speciálního a hlavně loajalitu si mohla přečíst problémy a příběh té jiné. Mnohdy se za profily skrývali i lidé bez fotografií. Nikdo neví, kdo se za profilem ve skutečnosti skrývá.

Léčení nádoru pomocí breku

Sexuální koučka se nedávno svěřila na svém Instagramu s tím, že miluje ženy. V příspěvku dokonce přiznala, že je jimi posedlá. V posledních dnech byla modelka v Egyptě, připravovala se na plavbu po posvátném Nilu. V magickém datumu 22. 2. 2022 chtěla před pyramidami v Gíze otevřít světelný portál do jiných dimenzí. Šokujícími zprávami se její Instagram jen hemží, svým sledovatelům se svěřila s tím, že má nádor ve svém břiše. Rozhodla se ho léčit alternativním způsobem pomocí nejrůznějších energií. V živém vysílání tvrdila, že pláč jí pomohl ke zmenšení nádoru: „Prošla jsem si teď velmi bolestným zážitkem. Osm nebo devět dní v kuse jsem plakala. Nechala jsem tak ze svého těla odejít generace smutku všech žen, které přišly přede mnou. Dovolila jsem mu odejít a díky tomu se mi zmenšil i nádor.“