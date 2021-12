Helena Houdová opět perlí: Vybízí k nákupu náhrdelníku s magickými účinky

Zdroj: Profimedia

Ezovíla Helena Houdová má pro všechny, kteří stále tápou nad tím, co pořídit svým nejbližším k Vánocům, geniální nápad na dárek. Hlídačka světla, jak si Houdová říká, ráda šíří pozitivní energii a snaží se všechny kolem sebe naučit, jak milovat svůj život. A právě k tomu má také dopomoci řetízek s přívěškem ve tvaru andělských křídel. Jeho cena se ale mnohým zamlouvat nebude.

Helenu Houdovou mnozí považují za blázna. A vlastně se jim nikdo nemůže tak úplně divit. Bývalá modelka na sociální síti často hovoří o tom, jak se napojit na vesmír a čerpat z něj energii, anebo o tom, jak sám sebe rozsvítit a dosáhnout svých cílů s pomocí vyšší moci. Organizuje nejrůznější online semináře pro ženy i muže, ve kterých se zaměřuje na sexualitu, a před několika dny dokonce vedla online meditaci, do níž se mohli zapojit lidé z celého světa, aby sjednotili svá srdce a nastolili rovnováhu.

Helena Houdová zachraňuje manželství i menstruaci

Přestože se na postupy Heleny Houdové většina Čechů dívá skepticky a modelčina slova se stala předmětem mnoha vtipů, na Bali, kde Houdová žije, jsou její praktiky dle všeho velmi populární. Modelka často sdílí fotografie se svými sestrami, jak říká ženám, se kterými našla světlo, a také jejich pozitivní reakce na její rituály. „Našla jsem klíče ke dveřím svého života,” nebo „Tahle cesta mi zachránila manželství,” či „Po letech, kdy jsem nemenstruovala, můj Moon plyne,” zní reakce spokojených žen, jejichž slova Houdová použila k tomu, aby se na Instagramu sama pochválila za své léčebné schopnosti poté, co uzavřela první kruh programu s názvem Mentorka posvátného života.

Předražený náhrdelník

Helena Houdová na sebe před časem upozornila, kdy lidem nabízela předraženou vodu, která má oproti klasické vodě na tělo blahodárné účinky a navíc dle jejích slov léčí rakovinu. Mnozí se jí vysmáli a Houdová za si za propagaci vody vysloužila mnoho kritiky. Nyní tedy zkouší vydělat peníze opatrněji. „Oslavuji umění mé sestry Lisy tím, že s ní spoluvytvářím magii. Miluji tě. A, proboha, ty náušnice a náhrdelníky s křídly…” napsala Houdová v příspěvku, ke kterému připojila video se šperky své kamarádky.

„Nechť nám křídla přinesou harmonii a jednotu duality, ve které chceme žít,” dodala ještě Houdová, která prý náhrdelník pořídí jako vánoční dárek pro svou dceru. Pokud by jím chtěl někdo z její fanoušků rovněž obdarovat své blízké, musel by sáhnout poměrně hluboko do kapsy. Nejlevnější náhrdelník z „křídelní kolekce” stojí zhruba tři a půl tisíce korun.