Helena Houdová láká do Egypta na posvátnou pouť, chce za to nekřesťanské peníze

Někdejší modelka Helena Houdová, která modelingová mola vystřídala za meditaci v pralese a svůj životě zasvětila ezoterice, o sobě opět dává vědět. Když zrovna neprodává léčivou vodu, která podle ní léčí rakovinu, láká své příznivce na posvátnou pouť do Egypta. Vzhledem k ceně si ale její devítidenní zájezd každý dvakrát rozmyslí.

Helenu Houdovou dle její slov zavolal Egypt, a tak se tam společně na začátku letošního roku s dalšími zájemci vydala otevřít jakýsi portál 222. Ezoterikou posedlá modelka se do populární dovolenkové destinace Čechů zamilovala natolik, že se rozhodla v prosinci uspořádat další posvátnou pouť, během které provede své bratry a sestry několika místy Egypta, ukáže jim pyramidy a vezme je do pouště. Kdo by ale zatoužil strávit devět dní po boku Heleny Houdové, ten musí sáhnout hodně hluboko do kapsy.

Nejdražší dovolená v Egyptě

Zatímco spousta Čechů vyráží právě do Egypta proto, že jde o jednu z nejlevnějších destinací pro letní i zimní dovolenou, v případě posvátné poutě Heleny Houdové jde o cestu za desítky tisíc korun. Nejdražší program s názvem Chrámová cesta & portál 1212 v pyramidě vychází podle oficiálních stránek na 2 999 amerických dolarů, což v přepočtu činí zhruba 73 tisíc korun.

Levnější balíček zájezdu, který je na 8 dní, pak stojí 2 666 dolarů (cca 65 tisíc korun), a nejlevnější, přitom ne levný, je balíček za 1 777 dolarů. Pětidenní výlet do Egypta s Helenou Hodovou v tomto případě vychází „jen” na 1 777 dolarů (asi 43 tisíc korun). Pokud ovšem zájemci u sebe zrovna nemají tolik peněz, nemusí zoufat. Posvátné cesty lze hradit i na splátky. A to se vyplatí!

Vysoké ceny asi nikoho nepřekvapí

Helena Houdová na sebe v minulosti upozornila již několikrát. A to nejen svými, pro někoho možná zvláštními názory. V rámci svého přesvědčení vybízela své bratry a sestry k nákupu hned několika produktů, přičemž jejich cena nikdy nebyla úplně nízká.

Snad největší poprask někdejší modelka způsobila ve chvíli, kdy prodávala přístroj Kangen, který běžnou vodu mění na alkalickou. O takové vodě pak Houdová tvrdila, že léčí rakovinu i jiné nemoci. Cena přístroje ovšem činila několik desítek tisíc korun. A jinak tomu není ani v případě jejích online ezoprogramů. Několikadenní kurzy, které člověk absolvuje pouze přes internet, stojí klidně i přes padesát tisíc korun.