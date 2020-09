Děsivé přiznání Heleny Houdové o její "svatyni lásky"! Slova, ze kterých mrazí

Helena Houdová vyhrála korunku Miss CŘ v roce 1999. Léta byla jedničkou mezi modelkami a o práci ve svém oboru neměla nouzi. Později se ale stáhla do ústraní a to hlavně protože dala přednost rodinnému životu. Provdala se a odstěhovala do Ameriky za manželem Omarem Amanatem. Na první pohled ideální život modelky ale prý byl spíše noční můra! Helena odhalila pozadí svého manželství a přidala k tomu i křivdy z dětství, celé přiznání je naprosto šokující!