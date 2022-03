Helena Houdová o válce: Napojte se na světlo a válka skončí

Zdroj: Profimedia

Sexuální koučka a bývalá miss Helena Houdová sdílela na svých sociálních sítích své pocity o válce na Ukrajině. Často se vyjadřuje k různým tématům svým duchovním pohledem a téměř vždy tím vyvolá obrovské debaty. I tentokrát se postarala svým výrokem o pořádný rozruch. Od svých sledujících to schytala hned v desítkách komentářích.

Houdová bojuje s válkou duchovně

Ukrajina čelí útokům Ruska už několikátý den. Situaci komentuje téměř každá známá osobnost, většina vybízí k finančním sbírkám, jiní se vydali přímo pomoci na hranice. Bývalá miss Helena Houdová se rozhodla promluvit k lidem, jak už to u ní bývá zvykem, duchovně. Na svém Instagramu sdílela video, ve kterém prosí své sledující, ať se napojí na světlo ve svém nitru. To je prý může dovést až ke skončení války. Ve videu také tvrdila, že jí nad hlavou proletěla bílá holubice a pak spatřila svou vizi: "Teď tady proletěla bílá holubice a přišla velmi silná zpráva. Temnotu, kterou teď cítíme, která se dere na povrch, ta byla po tisíce let potlačovaná. Teď se nám ukazuje ve formě války a potlačení našich svobod. My stojíme na úpatí historie, kdy si můžeme vybrat. Téhle temnotě dovolíme být vidět z pozice světla, to je jediný způsob, jak se může změnit a transformovat." Promlouvá k lidem ze slunného Egypta, zatím co jiní bojují o život. Ve více než pětiminutovém videu zaznělo i to, že si uvědomuje vážnost války: "Já si uvědomuji, v jak neskutečně silném historickém bodě stojíme, a je zajímavé, že se nám to ukazuje. Tím hlavním bodem je znecitlivění, vojáci, kteří bojují za jakoukoli stranu, nesloží zbraně a že i v 21. století proti sobě stále stojíme. Tohle znecitlivění se nám děje po tisíce staletí úmyslně, byli jsme oddělováni od svých srdcí, duší, naší sexuální životní energie."

Drsné komentáře

Většina sledujících si nebrala s jejím vyjádřením servítky. V komentářích se objevovalo: „Mlčeti zlato,“, nebo „Pošlete to prosím ženám na Ukrajině, toto si fakt rády poslechnou. A zdalipak to už někdo řekl i Putinovi?“ napsala další ze sledujících. „To snad nemyslíte vážně, tohle je dno. Chápete, že tam umírají lidé a vy tady říkáte naprostý blbosti? Možná by stačilo, kdyby si ženy utíkající z Ukrajiny prostě nakoupily kurzíky a staly se bohyněmi, že? Doufám, že aspoň ty peníze, které jste sebrala důvěřivým ženám za ty vaše pochybný kurzy, pošlete na humanitární pomoc.“ Tento komentář odkazoval na předražené ezo kurzy Houdové, které nabízí ženám dokonce i na splátky.