Vdova po Postráneckém dostávala muže do kolen: Točil se kolem mě Gott i Korn

Zdroj: Profimedia

Helena Postránecká žila s oblíbeným hercem Václavem Postráneckým padesát čtyři let. Když Václav před třemi lety prohrál boj s rakovinou, pro Helenu to byla obrovská rána.

Bývalá tanečnice a baletka se po smrti svého partnera ovšem nestáhla do soukromí. Nadále se snaží užívat si života, její věk by jí hádal málokdo.

Minulost s Gottem

Nedávno navštívila Helena Postránecká Český rozhlas, kde se náhodně potkala s tajemníkem Karla Gotta, Honzou Adamem. „Neznáme se, nikdy jsme se neviděli, ale vy jste určitě paní Postránecká. Okamžitě jsem vás poznal,“ vyrazil Postránecké dech Adam. Helenu to pochopitelně zaskočilo a odvětila: „Jak je to možné?“ Adam vysvětlil: „Máte pořád šmrnc a jiskru v oku, jako když jste s Karlem Gottem a Jirkou Kornem natáčela v roce 1977 jejich slavnou směs.“ Taková lichotka by potěšila jistě každou ženu.

Stárne s grácií

Uběhlo sice čtyřicet pět let, ale Helena se vůbec nezměnila. Jako členka baletní skupiny Josefa Koníčka vystupovala ve všech pořadech Zpívá Karel Gott. V představení Operetní svět se kolem Heleny točil nejen Gott, ale i Korn. I když si celá řada žen pomáhá omlazujícími zákroky, Helena stárne s grácií. „Já jsem ale nikdy nepodstoupila žádnou omlazující metodu, máte moje slovo. Nedávno mě navštívil syn, vzal mi tváře do dlaní a říká: Mami, to není možný, kde máš vrásky?“ podělila se o vtipnou historku pro AHA!. Po smrti Postráneckého se snaží žít naplno. Věnuje se dětem, vnoučatům a také sama sobě. „Jsem už v důchodu, ale snažím se být neustále v neklidu. Třeba teď vyrážíme s kamarádkou do přírody na takový ozdravný pobyt. A doma, tam je pořád co dělat. A svět mě pořád baví,“ dodala.