Růžičkovou miloval celý národ, čtvrtý díl Slunce, seno ale nevznikl kvůli ní

Zdroj: Profimedia

Legendární herečku Helenu Růžičkovou miloval celý národ především jako ráznou Škopkovou z trilogie Slunce, seno. Málokdo ale ví, že měl být natočen i čtvrtý díl a byla to právě ona, kdo si postavil hlavu, že v něm hrát nebude, tak nakonec zůstal nenatočený.

Kdo by neznal legendární letní košilaté komedie Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek nebo Slunce, seno, erotika, kde jsme se podívali, jak se žije svérázným obyvatelům jedné jihočeské vesničky. Obyvatelé Hoštic se rázem stali miláčky televizních diváků a i přesto, že se první díl série natáčel už roku 1983, dodnes patří mezi lahůdky, které si nenechají ujít statisíce televizních diváků.

Pojďme se tedy podívat na zajímavosti, které jste o Heleně Růžičkové a jejím působení v této slavné trilogii Zdeňka Trošky nevěděli.

Všimli jste si, jak pejsek Pinďa všechny přítomné poslouchal? Pamatujete na scénu, kdy na něj Helena křičí povel "trhej" a Pinďa raději zaleze do boudy? Vše šlo natočit skvěle, protože pejsek byl opravdu vycvičený a na Růžičkovou zvyklý. Šlo totiž o jejího domácího mazlíčka, kterého si před kameru prosadila. Akorát se ve skutečném životě jmenoval Freddy.

O Růžičkové bylo známo, že miluje zvířata a to především pejsky. Ona sama snila o tom, že se bude v důchodu starat o opuštěné a zatoulané psy. Vydělávala peníze, aby jich mohla co nejvíce zachránit.

Růžičková nešla pro sprosté slovo ani ránu daleko

O tom, že Růžičková nešla pro sprosté slovo či ránu daleko, se všeobecně ví, ale že byly pravé i facky, které ve filmu rozdávala, už se zase tak nemluví. Přítomní by na to asi raději zapomněli. Takoví Jirka nebo Blažena by mohli vyprávět.

Tradovalo se dokonce, že se s Veronikou Kánskou, která Blaženu hrála, přímo nesnášela, proto si facky vysloveně vychutnávala. Veronika po letech zavzpomínala, že to tehdy pěkně bolelo. Helena na ni prý žárlila, že byla příliš štíhlá. Růžičková si prý ale nerozuměla ani s místními, kteří si ve filmech také zahráli. Prý se jim stranila a bavila se pouze s profesionálními herci.

A bylo to ona, kdo zkazil natáčení čtvrtého dílu. Sice na veřejnosti říkalo, že nevznikl kvůli tomu, že byla spousta postav už po smrti, ale nebylo to tak. Autor scénáře Petr Markov na jednom z natáčení prozradil, že šlo o spor mezi Helenou Růžičkovou a režisérem Zdeňkem Troškou.

Babičku měli v posledním díle unést mimozemšťani

V posledním díle prý měli babičku Škopkovou unést mimozemšťani a Helena se svým synem Jiřím se měli objevit jen na začátku filmu. Jenže to ji nadzvedlo ze židle, že ona, hvězda, by tam měla hrát jen štěk, tak natáčení sabotovala. Díky tomu film nevznikl. Ale i to jí Troška odpustil a zůstala jeho celoživotní přítelkyní.

Nesnášel na ní však dvě věci a to, že jedla kozí sýr a moc kouřila.

„Nedám do pusy kozí sýr, kdežto pro ni to byla lahůdka. Horší ale bylo to její kouření. Nesnáším kuřáky a Helena vykouřila denně 80 cigaret. To mě štvalo. Nesla si ke mně domů hned tři popelníky, kdybych nějaký jako náhodou rozbil… Jinak jsme byli jedna duše ve dvou tělech,“ zavzpomínal v rozhovoru pro Blesk.