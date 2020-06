Dlouhá noc hitem být nemusela: Vondráčkovou vystřelila do výšin náhodou

Jeden z dalších hitů je píseň Nonstop. Tu už ale zpívá on sám. Paradoxní je, že světlo světa neměla písnička původně vůbec spatřit. „Nonstop má hezký příběh. Je to píseň, kterou jsem neměl vůbec nazpívat. Přišel za mnou Zdeněk Barták, který je autorem té písně. Řekl, že režisér Jaroslav Soukup tvrdí, že je potřeba tam napsat něco na závěr. Se Zdeňkem jsme to pak natočili tajně,“ prozradil zpěvák.

„Když byl film venku a my byli pozvaní na premiéru, tak to končilo Nonstopem,“ promluvil o Discopříběhu. Píseň vyžadují lidé na diskotékách do dnešních dnů. Ještě, že se vydání tehdy opravdu nezabránilo.