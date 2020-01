Helena Vondráčková a ty další: Jak by české celebrity vypadaly jako BEZZUBÉ?

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů 12 600 Kč

Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů POMOCNÝ PRACOVNÍK V POTRAVINÁŘSTVÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 12600 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 9.1.2020/Jsme začínající sociální podnik podpořen dotacemi z EU a na základě podmínek této dotace nabízíme zaměstnání osobám - maminkám s malými dětmi (do 10 let) nebo osobám ve věku 55-64 let na pomocné práce do zpracovny v oblasti zpracování ovoce, zeleniny, bylin a pečení chleba, to vše v BIO kvalitě. Nabízíme přátelský kolektiv a smysluplnou práci. Jedná se o zkrácený úvazek ve výši 0,6 s flexibilní pracovní dobou. Pracovní poměr na dobu určitou - 1 rok., V rámci rozvoje celého ekologického centra budou v průběhu chodu podnikánání pořádány terapuetické a vzdělávací akce pro širokou veřejnost, pro firemní svěřence zdrama.. Pracoviště: Sociální podnik jasan, s.r.o. - provozovna, 691 74 Velké Hostěrádky. Informace: Renata Jandová, +420 604 290 116.