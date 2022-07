Helena Vondráčková cítí křivdu: Rozhodnutí Ivany Gottové ji mrzelo

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Helena Vondráčková si byla s legendárním zpěvákem Karlem Gottem dlouhá léta velmi blízká. O to větším překvapením tak pro mnohé byla její absence na koncertech s názvem Pocta Karlu Gottovi, kde spousta umělců s pomocí Gottových písní na Mistra vzpomínala. Zpěvačka nyní prozradila, proč chyběla.

Zpěvák Karel Gott byl oblíbený nejen mezi fanoušky, ale také mezi svými kolegy. Dlouhou dobu pracoval i se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou, se kterou jej pojil i velmi blízký přátelský vztah. Když ji pak během příprav dokumentárního snímku Karel oslovila Ivana Gottová, zda by jí do filmu neposkytla některé materiály ze svého archivu, Vondráčková neodmítla.

„Ivaně Gottové jsem dala k dispozici jedinečný dokument, který jsem vlastnila. Byly to záběry z Ria de Janiera, které vznikly v roce 1967. Věděla jsem, že se tam pořizoval záznam a podařilo se mi ho získat. Ivanka mě poprosila, zda může pár záběrů použít do dokumentu Karel, na což jsem odpověděla, že samozřejmě ano,” uvedla Helena Vondráčková pro Aha!.

Ani zmínka

Když pak ale sama Helena Vondráčková na slavnostní premiéře dokument Karel konečně zhlédla, byla zklamaná. Z materiálů, které Ivaně poskytla, bylo použito jen několik málo záběrů. Na nich navíc zpěvačka zcela chyběla a v dokumentu Karel o ní nebyla ani zmínka, a to i navzdory tomu, nakolik si s Karlem byla blízká.

„V celém dokumentu byli různí lidé, kteří se okolo Karla vyskytovali, a na mně se jaksi zapomnělo. Anebo to byl záměr,” posteskla si Vondráčková. „Bylo mi to velmi líto,” dodala.

Na koncerty byla pozvaná

Ještě předtím, než Helena Vondráčková dokument zhlédla, byla s Ivanou domluvená, že se společně s dalšími zúčastní koncertů s názvem Pocta Karlu Gottovi. To se pak ale rychle změnilo. „Karel už při tvorbě dokumentu nebyl, všechny záběry vybírala paní režisérka Špátová s Ivanou. Zajímavé, že mě vynechali. Všichni si toho samozřejmě všimli, všichni se mě na to ptali. Takže i proto jsem na koncertě Pocta Karlu Gottovi nevystoupila,” vysvětlila Helena Vondráčková, která zároveň pro magazín PLUS 7 DNÍ řekla, že dalším důvodem byl nevyhovující termín události, který připadl hned na druhý den po jejím velkém koncertu v pražské Lucerně. „A to jsem odmítla, protože jsem si netroufla zpívat tak brzy těžké písně Karla Gotta,” uvedla Vondráčková.