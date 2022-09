Helena Vondráčková je na tom lépe: Problémy se srdcem ustupují, říká její blízký

Zdroj: Profimedia

Před pár dny vyděsila fanoušky Heleny Vondráčkové zpráva o tom, že se zpěvačka potýká se zdravotními problémy. Podle jejího PR manažera Luboše Procházky má Vondráčková problémy se srdcem. Jak se ale zdá, její zdravotní stav se zlepšuje.

I méně pozorní fanoušci si nemohli nevšimnout, že na zádušní mši za Hanu Zagorovu chyběla jiná ikona české hudby, Helena Vondráčková. Ta si byla se Zagorovou velmi blízká, před pár dny se u ní ale objevily zdravotní problémy, které jí účast na pohřbu znemožnily.

Spěchali do nemocnice

„Helena měla zdravotní problém, tlačilo ji na hrudi. Raději ji odvezli do nemocnice. Manžel jí zavolal sanitku,” uvedl pro kafe.cz PR manažer zpěvačky Luboš Procházka. „Ukázalo se, že má zánět osrdečníku, což je virové onemocnění, které může přijít například po chřipce. Martin (manžel zpěvačky, pozn. red.) sám říkal, že si myslí, že to Helena dostala po covidu, který prodělala v červnu,” pokračoval ještě Procházka s tím, že Vondráčková dostala léky, kterými se zánět tlumí.

Stav se lepší

Helenu Vondráčkovou čeká v tomto týdnu ještě jeden koncert, následně si dopřeje zasloužený odpočinek. Podle Procházky chce s manželem vyrazit k Baltu. Záleží ovšem na tom, zda jí lékaři dovolí odcestovat.

„Snad jí to lékaři dovolí, předpokládám ale, že s nimi bude permanentně v kontaktu, aby mohli vyhodnotit, zda se její zdravotní stav lepší. Což jsem tedy já pochopil včera odpoledne, když jsem si s nimi telefonoval, tak ta včerejší kontrola ukazovala, že je to skutečně lepší, že ten zánět ustupuje,” prozradil Luboš Procházka. Vypadá to tedy, že bude zpěvačka brzy opět v pořádku.