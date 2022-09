Helena Zeťová šokovala veřejnost, ikonické blond vlasy jsou minulostí

Zdroj: Profimedia

Půvabná blonďatá zpěvačka Helena Zeťová zmizela nejen z očí veřejnosti, ale i z Prahy. To ovšem není jediná změna v jejím životě, zpěvačka se přestala odbarvovat na ikonickou blond barvu a nechala své vlasy zcela přirozené. Vlasovou proměnou doslova šokovala fanoušky.

K zanechání své přírodní barvy vedly zpěvačku zcela praktické důvody. Světlé vlasy si přebarvila v minulosti už jednou, a to v době, kdy byla porotkyní SuperStar. Na období porotcování v pěvecké soutěži si zavzpomínala na svých sociálních sítích.

Vzpomínka na SuperStar

V ústraní je půvabná zpěvačka od doby koronaviru. Ještě před pandemií stihla vystoupit jako host na koncertech Leoše Mareše. Sem tam se sice objeví na nějaké akci a zazpívá, ale velkým koncertům už dávno odzvonilo. Dívčí kapela Black Milk a její sólová dráha nebylo to jediné, co ji dostalo do podvědomí diváků. V roce 2011 se představila jako porotkyně v pěvecké soutěži SuperStar. Usedla vedle Patrika Rytmuse Vrbovského, Gabriely Osvaldové a Pala Habery.

Na fotografii, kterou sdílela na svém Instagramu, si tak na dobu porotcování zavzpomínala, pamatovala si dokonce i jména svých favoritů. „Rok 2011 Česko Slovenská SuperStar - takhle vyteleně se tvářím, když je něco hodně dobrý, tudíž zrovna zpívala Gunčíková nebo Adamec. Byli a jsou nej!“

Život mimo Prahu

Bývalá členka kapely Black Milk se odstěhovala z Prahy na vesnici. V rodném domě žije se svým otcem Josefem a hned několika zvířaty. Stěhování jí rozhodně nedělá problém. Mimo život ve svém pražském bytě si vyzkoušela i bydlení v Řecku. V cizině žila dlouhých osmnáct let se svým teď už bývalým přítelem.