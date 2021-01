Krásky z Beverly Hills: Jak dnes vypadá silikonová Donna a je Kelly stále sexy?

Psal se 4. říjen roku 1990 a ten den by se našlo jen málo rodin, které v podvečer neseděly u televize a nečekaly na něco, co tu předtím nikdy nebylo. To se totiž poprvé vysílal legendární seriál ze života středoškoláků ve snobském americkém Beverly Hills. Poprvé jsme mohli vidět krásky v luxusním oblečení a studenty, kteří parkovali u školy Porsche nebo Ferrari. Pro české diváky tak trochu sci-fi. Jak ale žijí Brenda, Kelly nebo Andrea dnes?

Pamatujete na uvědomělá, slušně vychovaná a chytrá dvojčata Brendona a Brendu Walshovi, která se přestěhovala s rodiči ze zmrzlé Minnesoty do slunečného snobského Beverly Hills? Začali chodit do školy, kam běžně jejich spolužáci jezdili ve Ferrari nebo nakupovali u Diora. V podstatě na to koukali stejně jako my tenkrát u televizních obrazovek. Nic takového jsme totiž předtím nikdy neviděli, a to ani v televizi!

Dvojčata se samozřejmě brzy dostala do nejoblíbenější partičky na West Beverly, kam patřila silikonová panna Donna, syn slavné herečky Steve, drsný surfař Dylan, kráska střední školy Kelly, šprtka Andrea a vtěrka David. Tím začal příběh, který pohltil miliony lidí po celém světě. Málokterý seriál se dočkal takového úspěchu, jako právě Beverly Hills 90210. U nás se vysílal neuvěřitelných deset let a to až do roku 2000.

Nutno podotknout, že výběr hereček se tenkrát opravdu povedla. Každá byla úplně jiná a pro českého diváka nepochopitelná. U nás se všechny Jany a Evy oblékaly stejně, dětské pokojíčky zdobil stejný nábytek a v garážích většiny rodičů stála Škodovka. Nebylo si ve většině případů co závidět. Zato holkám z West Beverly jsme záviděli, co se dalo.

Dokonalý outfit, stylové auto a americký úsměv

Kelly měla dokonalé outfity, krásnou tvář a červený kabriolet, na kterém mohl Steve Sanders oči nechat. Brenda zase byla správňácká, vcelku pohledná a chytrá, proto zamotala hlavu i takovému tajemnému drsňákovi, jakým byl Dylan McKay. Šprtka Andra byla zase beznadějně zamilovaná do Brendona Walshe, ten ale vyzkoušel kdejakou jinou sukni, jen té Andrejiné si nevšímal. No a nakonec tu byla Donna. Nahlouplá snobská blondýna s dokonalou postavou a názorem, že nebude s nikým spát až do svatby. Ta chodila mnoho seriálových let s Davidem, který prostě musel čekat.

Jestli někdy vedly dvě krásky z Beverly Hills boj o prvenství, pak to byla Brenda a Kelly. Vzpomeňte si, jak jste na základce chtěli být buď v týmu u blondýny nebo u brunety. Jedno je ale jisté, nakonec vždycky vyhrála protřelejší, výraznější a přítažlivější Kelly, proto to byla nakonec ona, kdo získal toho nejžádanějšího muže - Dylana. Brendě pak zůstaly jen oči pro pláč.

A jaký život vedly herečky, které si v seriálu zahrály, tenkrát doopravdy? O Tori Spelling se vědělo, že nebýt dcerou producenta seriálu Aarona Spellinga, nikdy by si v něm nezahrála. To Jennie Garth byla do role krásné Kelly obsazená jako první. Její volbou si byli všichni jisti. Zato Gabrielle Carteris měla původně hrát Brendu. Byla však na roli už dost stará a z party vypadala jednoznačně nejhůře, tak dostala jen doplňkovou roli šprtky Andrey.

Brenda byla kapitolou sama o sobě

Taková Shannen Doherty byla kapitolou sama o sobě. Během natáčení neunesla slávu, začala pít, fetovat a její chování bylo nakonec tak neúnosné, že byla ze seriálu vyhozená. Také proto nechtěla hrát v novém pokračování, které se před koronavirem v USA natáčelo. Nakonec se ale rozhodla ještě jednou roli Brendy zopakovat a to jako poctu svému zesnulému kamarádovi a seriálové lásce Dylanovi a jeho představiteli Lukovi Perrymu, který zemřel v roce 2019 na mrtvici.

Pokud tedy koronavirus dovolí natáčet, jedno je jisté, znovu budeme moci zasednout před televizní obrazovky a příběhy krásek z Beverly Hills si zopakovat. Bude Kelly stále stejně svůdná a Donna hloupá? Čím se bude živit přechytralá Andrea a co taková Brenda, která ze seriálu zmizela dlouho před koncem? Jak její návrat tvůrci objasní? Zatím se můžeme jen domnívat a těšit!

Teď se pojďte podívat do galerie na krásky z Beverly Hill a na to, jak vypadají po více než třiceti letech od uvedení seriálu na obrazovky!