Hlůšková promluvila o pobytu ve vězení: Dívali se na nás jako na zvířata v ZOO

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková prožila dlouhé čtyři roky v pákistánské věznici, kam se dostala za pašování téměř devíti kilogramů heroinu. Rodačka z Uherského Hradiště se domů vrátila letos v dubnu a dlouho se skrývala před veřejností i zájmem médií. Nyní se ale Tereza rozhodla, že světu převypráví svůj příběh. O svém pobytu ve vězení promluvila pro časopis Reportér.

Tereza Hlůšková prahla po snadném výdělku a to ji nakonec stálo několik let života za mřížemi věznice Kot Lahkpat. O příběhu české dívky, která se pokusila převést přes hranice 8,8 kilo heroinu, kolují různé zvěsti, proto se osvobozená pašeračka rozhodla poprvé sdělit svůj příběh tak, jak ho vnímala ona.

Tereza s odstupem času tvrdí, že byla velice naivní a svých chyb lituje. "Byla jsem hloupá a naivní. Omlouvám se za to, co jsem udělala a co všechno jsem tím způsobila. Ráda bych apelovala na všechny ostatní, aby nikdy neřešili svůj život vidinou krátkozrakého výdělku a měli rozum a odmítli zdánlivě lukrativní nabídky na focení v cizině a život modelky, tedy pokud se skutečně nejedná o vážně míněnou práci. Za svou naivitu jsem si odseděla téměř čtyři roky vězení v Pákistánu. Byla jsem dost potrestaná. Chci žít dál a mít normální život," svěřila se Hlůšková magazínu Reportér.

Tereza tvrdí, že skutečně o obsahu ve svém kufru neměla ani tušení. "Vážně jsem byla v šoku. A měla jsem strach. Věděla jsem, že to je něco nelegálního, ale opravdu jsem nevěděla, že to jsou drogy. Byla jsem naivní a znovu opakuji, mrzí mě to," sype si Hlůšková popel na hlavu. Pro svou záchranu se prý okamžitě rozhodla udat jména svých kompliců, ti ale překvapivě vyvázli bez trestu.

Šlo jim jen o informace

"Samozřejmě jsem se rozhodla, že je udám. Chtěla jsem se zachránit. Řekla jsem pravdu, jak to bylo a jak jsem se k tomu kufru dostala. Policisté mi tvrdili, že když řeknu pravdu, pomohou mi. Ale nepomohli. Šlo jim jen o informace," vysvětluje Hlůšková v obsáhlém rozhovoru pro zmíněný časopis.

Údajného Angličana, který Terezu do Pákistánu poslal, kriminalisté nikdy nenašli a muž pákistánského původu, který měl drogy vložit do kufru, strávil pouhých čtrnáct měsíců ve vazební věznici a nakonec nebyl vůbec odsouzen.

Hlůšková se pak velice obávala o svůj život, hrozilo totiž, že se jí drogový gang pomstí. "Je fakt, že první dny jsem se fakt strašně bála. Vládl tam takový chaos, že jsem žila v divokých představách, že i u soudu si mě najde komando drogového podsvětí a klidně mě tam rozstřílí samopalem," vzpomíná Tereza a dodává, že strach měla i o své nejbližší. "Z pasu, jehož kopii měl muž, který mě v Londýně posadil do letadla, věděli, kde bydlím, kde žije moje rodina. Žila jsem ve strachu, že by mohli něco udělat i mým rodičům nebo sourozencům," tvrdí Hlůšková.

290 tisíc za každou cestu a psychická šikana

Tereza Hlůšková měla za převoz kufru s neznámým obsahem dostat deset tisíc britských liber, což bylo podle tehdejšího kurzu zhruba 290 tisíc korun. Tuto částku už ale nikdy neobdržela. Místo toho skončila ve vězení a z pobytu si odnesla velice silné zážitky. Kot Lakhpat se nachází na okraji průmyslové zóny Láhauru a podle Terezy se vězni proto nikdy pořádně nevyspí.

"V té průmyslové zóně je hodně továren. Blízko věznice jsou také koleje a hustý vlakový provoz a také letiště. Takže jsme neměly klid na spaní, jak to všechno dunělo," popisuje Hlůšková místo, kde prožila bezmála čtyři roky. Cela měla tři krát čtyři metry a jedno malé okno s mříží.

"Nemlátili nás. Jen mě psychicky šikanovali. Takže tady vás asi zklamu, nezažila jsem tam násilí a nikdo mě tam nechtěl zabít. Spaní v zimě bez matrace, bez topení, to bylo husté. To samé v létě. Větrák nefungoval a nemohly jsme se zchladit studenou vodou, protože tekla jen horká. Ale celkově nejhorší bylo, když k nám chodili na návštěvu různí ministři a soudci nebo ředitel věznice a my seděly za mřížemi. Dívali se na nás jako na nějaká zvířata v ZOO. To mi bylo nejméně příjemné," uzavřela Tereza, která si už stihla v Čechách najít práci a těší se na nové začátky.

Tereza svých chyb lituje