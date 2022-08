Sprostě mi vynadala: Hlůšková odkryla další detaily svého pobytu ve vězení

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková chystá vydat knihu o svém pákistánském dobrodružství a některé pasáže z připravovaného díla sdílí s fanoušky na Instagramu. V posledním příspěvku se bývalá pašeračka heroinu rozpovídala o přátelství za mřížemi. S jednou spoluvězeňkyní musela dokonce nějaký čas Hlůšková sdílet společnou postel.

Tereza Hlůšková chce využít slávy a o svém čtyřletém pobytu v pákistánské věznici Kot Lakhpat sepisuje knihu. Rodačka z Uherského Hradiště si za mřížemi prošla peklem, odnesla si ale i celou řadu vtipných příhod, o které se chce podělit se svými příznivci.

"Když jsem přišla do vězení, přiřadili mě do cely, kde už byly tři vězeňkyně (cizinky). Po hodině na cele jsem si všimla, že jsme tam čtyři, ale postele (jestli se tomu tak dá říct), byly jen tři. A tak jsem se zeptala, jestli jako budu spát na zemi? A paní z Turecka mi s úsměvem oznámila, že ne, že budu spát s ní," prozradila Tereza na Instagramu, jak vypadal její nástup do vězení.



"Vedle na cele byly další dvě vězeňkyně z ciziny, jedna z nich byla paní z Indie, která měla asi 65 let. To bylo dílo. Jediné, co dělala, bylo, že seděla na posteli, jedla, kouřila a hrála karty. Jenže s ní nikdo hrát nechtěl, protože neuměla prohrát. Ráda podváděla a když někdo náhodou vyhrával, tak zahodila karty na zem a řekla, že jí jakože spadly a musíme hrát znova. Každého otravovala s jídlem, ona si ráda pojedla. A protože byla v Pákistánu sama, nikdo ji nenavštěvoval ani jí neposílal peníze, některé ze spoluvězeňkyň jí to jídlo dávaly, včetně mě. Později jsme se kamarádily, i když mě ze začátku naštvala tím, že jsem jí ukázala svůj jahodový jelení lůj na rty a ona si ho vzala a zeptala se na něco v urdu, využila toho, že jsem jí nerozuměla, já jsem se jakože usmála a tím pádem jsem jí odkývala, že si ho může vzít a nemusí mi ho vracet," popsala Hlůšková své spolubydlící z cely. Nejhorší ale byla prý žena, která zcela odmítala jakoukoliv hygienu.

Neumývala se šest měsíců

"No a největší gól byl, že se Amma Hassina (Amma znamená matka a Hassina bylo její jméno, což v překladu znamená krásná) nechtěla vůbec sprchovat. Osprchovala se jednou za půl roku, a to ji někdo z vedení musel slíbit sušenky nebo barfi, což je pákistánský zákusek. Já jsem jednou dělala zeleninový salát s jogurtem pro asi pět žen, se kterými jsem jedla a neuvědomila jsem si to a olízla jsem lžičku a dala ji zpět do salátu. Hassina se úplně rozohnila a sprostě mi vynadala, že ona tu už jíst nebude, protože jsem nechutná. Říkám, říká ta, co si neumývala přirození asi šest měsíců," zavzpomínala Tereza Hlůšková na nepříliš voňavou spoluvězeňkyni.

Nakonec se ale z ženy vyklubala dobrá duše a stala se blízkou kamarádkou Terezy.

"Nutno podotknout, že Hassinu propustili v prosinci 2020. Za ty tři roky jsme se kamarádily, stala se takovou mojí babičkou. Zůstaly jsme ve vězení jako poslední cizinky a musely jsme spolu držet. Amma Hassina už není mezi námi, takže zdravím do nebíčka. A takových příběhů, které budou v knížce, mám mraky," nalákala Hlůšková své budoucí čtenáře.