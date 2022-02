Hofmann o své seriálové matce Maciuchové: Nikdo už nebude jako ona

Zdroj: Profimedia

V nekonečném seriálu Ulice hrál Martin Hofmann několik let syna Hany Maciuchové, ten jako spousta dalších kolegů, vzpomíná na legendární herečku i po její smrti. Se svými emocemi se vyznal na svém instagramovém profilu.

V den, kdy by herečka oslavila své 76. narozeniny, se Hofmann, kterého znají diváci ze seriálu Most, Trpaslík nebo také z filmové novinky Prvok, Šampón,Tečka a Karel, svěřil s myšlenkami na legendární herečku: „Dnes by slavila. 29. 11. Prvočísla. Nedají se dělit. A ona stejně tak. Nerozborná. Díky ní jsem viděl, co znamená integrita v práci,“ napsal k její fotografii. Dle jeho slov mu byla herečka velkou kamarádkou a moc mu chybí. Je si jist, že už žádnou podobnou osobnost nikdy nepotká, protože Maciuchová byla jenom jedna.

Seriálová rodina

Společně s Maciuchovou v seriálové Ulici hráli několik let rodinu. Herečka ztvárnila akurátní učitelku gymnázia Miriam Hejlovou, seriálovým synem jí byl právě Hofmann. Ten byl od samého začátku pěkný potížista. Zrovna když už vypadalo, že se konečně usadí a bude vzorným otcem, manželem a dobrým šéfem firmy, postaral se Hofmann alias Jarda vždy v Ulici o nějaký pěkný skandál.

Paní herečka

Hanu Maciuchovou si mohou diváci pamatovat z mnoha rolí. K nejvýraznějším patřily: odvážné Anče z Krkonošských pohádek nebo svérázná matka Jitky Schneiderové v Samotářích. Herečka byla téměř celý život ozdobou i divadelních prken vinohradského divadla. Stejně jako jednomu divadlu byla věrná i jednomu muži, herci Jiřímu Adamírovi. Pár se dětí bohužel nikdy nedočkal, po náročné operaci, kterou podstoupila v pětatřiceti letech, jí doktoři oznámili, že nebude moci mít nikdy děti.