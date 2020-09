Hokejový trenér Miloš Říha: Problémy přehlížel. Co řekla na jeho skon milenka?

V nemocnici skončil Miloš Říha již vloni před mistrovstvím světa v Bratislavě, do lékařské péče byl převezen kvůli bolestem v oblasti břicha.

"Je to banální situace, všechno bude v pohodě, jen se mi udělalo trochu zle," zlehčoval trenér situaci. V lednu se ale nemoc začala zhoršovat a Říhovi postupně odešly všechny orgány!

Poslední dny bojoval o život po převozu ze Slovenska do pražského IKEM, kam se dostal dle informací deníku Blesk, již ve velice špatném stavu. Trenér měl být dokonce v bezvědomí. "Je to pro nás všechny nepopsatelný šok, že nám odešel tak velký a skvělý člověk a obrovský srdcař," řekl zdrcený syn Miloš. "Tátovi bych chtěl za všechno, co dělal vždy pro ostatní, od srdce poděkovat. Chci požádat celé hokejové hnutí, fanoušky a kamarády, aby uctili jeho památku a vzpomínali na něj jen v tom nejlepším," uzavřel syn Říhy, který jde v jeho šlépějích…

Milenka trenéra, Soňa Obšutová první den tragédie mlčela, dnes ale přeci jen na svůj Instagram přidala vzkaz!