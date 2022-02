Eva Holubová nerozdýchala vypadnutí Paprčiaka, opřela se i do Báry Jánové

Zdroj: Profimedia, TV NOVA

Reality show Survivor jako třetí v pořadí opustil Matěj Paprčiak poté, co prohrál duel s herečkou Bárou Jánovou. Bývalý fotbalista a model už delší dobu randí s dcerou Evy Holubové. Herečku vypadnutí dost možná budoucího zeťáka ze soutěže pořádně zvedlo ze židle a rozhodla se o tom napsat pár řádků na Instagramu, kde na účinkujících z ostrova nenechala nit suchou.

Matěj Paprčiak je bývalý fotbalista, sportovní kariéru ale již před lety pověsil na hřebík a nyní se věnuje modelingu. Paprčiak si chtěl v reality show Survivor vyzkoušet sáhnout na dno svých sil, to ovšem nestihl, jelikož ze soutěže prakticky ihned vypadl.

Matěj se objevil pouze v první díle, poté musel odejít do karantény a ihned první den po návratu na ostrov prohrál duel a hru nadobro opustil.

Soutěžící měli původně spadeno na herečku Báru Jánovou, která dostala na kmenové radě největší počet hlasů. Zbytek účastníků pak pomocí taktiky přemluvili novou členku z modrého týmu, Johy, aby nasadila do duelu s hvězdou Slunečné právě Paprčiaka a to se mu stalo osudným. Nekalé chování ale pořádně zvedlo ze židle Evu Holubovou, která zkritizovala pravidla soutěže i Báru Jánovou a nenechala nit suchou ani na dvou hlavních intrikánkách Chili s Nicol Čechovou.

Směju se a jsem ráda, že už se na to nebudu muset dívat

Eva Holubová je z průběhu Survivora velice zklamaná. "Dobře, vypadl, ale vždyť tam skoro nebyl. První soutěže zřejmě prodělal v covidu. Říkám si, když zůstal v karanténě, pak se vrátí na ostrov do kmene, který prohrál imunitu, o kterou on ani nebojoval, zastává se veřejně holky (Báry Jánové pozn. redakce), která mu ani za to nepoděkuje. Kmenová rada se shodne, že jí tam nechce a za ní hned druhou (Veroniku), ale paní, která je za trest přeřazena z druhého kmene, nominuje do duelu Matěje, jehož ani nezná, protože holky z MAO na ni byly hodný. Jenom tak ji to jméno napadlo, s nikým se o tom nebavila, akorát před tím kapitán Zástěra jí ho doporučil. Směju se, jsem ráda, že už se na to nebudu muset dívat, hlavně poleť domu," rozohnila se Eva Holubová na Instagramu.

Herečka se zastala také Ivy Pazderkové, kterou červený kmen vyměnil za Johy.

"Občas mi napište, jak si vede Iva Pazderková, nakonec to aspoň na chvíli vyhrála, že jí ten proradnej kmen vypakoval do toho druhýho," nebrala si Holubová servítky.

Dvě drndy z kmene MAO

"Jestli se do finále dostanou ty dvě čestný kamarádky, ty dvě drndy z kmene MAO, tak jejich poslední zápas v bahně vidět nemusím," opřela se Eva Holubová do Chili a Shopaholic Nicol, které vytvořily jakousi alianci a postupně se zbavují nepohodlných členů.

Ačkoliv se Paprčiak na obrazovce téměř neobjevil, Holubová na jeho cestu soutěží pěla samou chválu.

"Tak cos tam předvedl, ty náš chlapče? Že jsi s pomocí parťáka Gábora natrhal pro kmen kokosy, dvě, tři soutěže, tedy nepočítám tu poslední, kdy ti evidentně byl ten krucifix malej? Možná si někdo řekne, nic moc, ale pro mě je důležitý, že jsi nikoho nepodrážel a nepomlouval. A jsem ráda, žes vypadl ze soutěže, kde se intrikám a pomluvám říká strategie. No, poslední příspěvek k této soutěži bych tedy považovala za ukončený, máte-li otázky či nějaké připomínky, názory, prosím sem s nimi, ať už to máme za sebou a příště se s tím nebudeme špinit. A Matěji, na tebe bude čekat bažant na smetaně. Bál ses hladu, ale že tě dostane něco neuchopitelného, nepojmenovatelného, to tě nenapadlo," uzavřela herečka svůj proslov.

Holubová má k příteli své dcery Karolíny velice vřelý vztah. "Matěje beru jako syna, ale neporodila jsem ho," chlubila se nedávno na Instagramu. Není divu, že ji nečekaně rychlý odchod Matěje z ostrova naštval.