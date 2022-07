Svatbě i dítěti říkáme ano, svěřil se Honza Dědek s půvabnou partnerkou

Zdroj: Profimedia

Seznámení moderátora Honzy Dědka a jeho partnerky Terezy proběhlo jak z nějakého romantického filmu. Společné venčení pejsků vytvořilo krásný partnerský vztah. Zamilovaná dvojice je už tak daleko, že mluví o svatbě a dítěti.

Pracovní léto

Moderátor oblíbené talk show Sedm pádů Honzy Dědka se se svým pořadem vydal na letní tour po pohádkových hradech a zámcích. Natáčet se bude dokonce pod širým nebem, bude to romantika, jak se patří. Honzu ovšem místo krásných lokací zaujaly spíše pohádkové rekvizity. „Kouzelný plášť Rumburaka, který, když se zapne, tak člověk zmizí do jiné říše, ten mě jako dítě fascinoval. Říkal jsem si šup a jdeš jinam. Má tedy popravdě ale asi dvanáct kilo a je naprosto nepohodlný a nepraktický. Zatím největší zalíbení proto nacházím v čepici kouzelníka Viga, což je netopýr. A chodit na hlavě s netopýrem… Minimálně to budí pozornost,“ prozradil v rozhovoru pro Idnes.

Svatba

Atmosféra zámku v něm vyvolala i myšlenky na svatbu. Přiznal ovšem, že by si ji představoval nejraději v klidnějším prostředí. „Ale ano, je to tady krásné. Můj bývalý kolega z jednoho časopisu se támhle ženil, nebo támhle měli svatební noc s jednou herečkou. Je to tady velmi romantické. Na druhou stranu já už jednu romantickou svatbu za sebou mám, ale jsem schopný to Tereze dopřát, když bude hodná. Ten den v tom bílém. Ale přiznám se, jestli by to mělo být zrovna na zámku? Nevím. Já si dovedu představit třeba louku,“ uvedl na pravou míru své svatební preference známý moderátor.

První rande

Kdo jeho show sleduje, tak ví, že humor mu je velmi blízký. Využil ho i u balení své partnerky. Ta popsala, jak proběhlo jejich první rande. „Bylo to přes pejsky a Honza mě pak esemeskou požádal o schůzku jménem svého psa Karly. „Dobrý večer, Karla se ptá, kdy půjde Vanilka ven?“ Vanilka je můj pes,“ práskla na svého partnera vtipnou historku Tereza.