Honza Musil má po konci na Barrandově opět napilno: S partnerem točí novou show

Ostřílený moderátor Honza Musil za léta práce posbíral mnoho zkušeností a bylo jen otázkou času, kdy se po nečekaném konci na TV Barrandov stane tváří dalších projektů. Žádná zajímavá nabídka mu do klína podle všeho prozatím nespadla, a tak se moderátor pustil do vlastní tvorby. Společně se svým partnerem Jakubem a charitativním webem Donio začal natáčet novou talkshow, která se dle jeho vlastních slov nese v obdobném duchu jako před lety například pořad Áčko.

Honza Musil se během své kariéry stal tváří mnoha pořadů, z posledních let byl ovšem známý hlavně jako moderátor pořadu Nebezpečné vztahy, který vysílala TV Barrandov. Jenže právě zmíněná televize znenadání natáčení dalších epizod utnula a Musil tak zcela nečekaně přišel o práci. „Pro mě začíná nová etapa a to, co se šeptá od června v médiích, se stalo skutečností. Moje pořady jsou vedením TV Barrandov zrušeny,” šokoval fanoušky Musil na začátku října na svém Instagramu. I přes počáteční smutek bylo ale všem jasné, že moderátor dlouho bez práce nezůstane. A přesně tak tomu i je. Po měsíci už totiž Honza Musil začal pracovat na zbrusu novém projektu.

Má to smysl

Pořad s názvem Nová naděje, na kterém Honza Musil pracuje společně se svým partnerem Jakubem a charitativním webem Donio, bude podle informací webu eXtra.cz uveden na nejznámějších videoserveru v Česku a představí příběhy lidí, kteří kvůli nešťastnému osudu potřebují pomoc druhých. Moderátor tak ukazuje, že mu rozhodně životy druhých nejsou lhostejné. O tom mimo jiné svědčí i fakt, že na projektu pracuje zcela zadarmo. „Musila z ničeho neplatí, Musil se platí sám ze svých peněz. Když se nám to povede, jednou to v budoucnu bude na nějaké streamovací službě, nebo najdeme partnery,” doufá moderátor.

Moře práce

Moderátor Honza Musil se proslavil takřka před dvěma desítkami let díky pořadu TV Nova s názvem Áčko, kterým provázel. I v něm se lidé svěřovali s nejrůznějšími starostmi a strastmi. A v podobném duchu se ponese i Nová naděje. Pro Musila jde tak o návrat ke kořenům. S tím rozdílem, že nyní za vším stojí mnohem menší tým lidí.

„Všechno si opravdu platíme a děláme sami, takže zatím budeme stíhat premiéru dalšího příběhu jednou týdně v neděli. Momentálně máme na zfilmování 112 dalších příběhů. A to jsou jen ty, u kterých víme, že jsou natočitelné,” dodal Musil.

