Zvláštní konec na Barradově: Honza Musil uvedl důvod svého odchodu z televize

Zdroj: Profimedia

Oblíbený moderátor Honza Musil před několika dny rozesmutnil své fanoušky, když je na sociální síti informoval o svém odchodu z TV Barrandov. Jeho pořady patřily dlouhodobě k těm nejsledovanějším z celého portfolia televize, kterou Jaromír Soukup vlastní, a o to více otázek náhlý odchod vzbouzí. Musil nyní prozradil, co se stalo.

Honza Musil se během svého působení na TV Barrandov stal jakýmsi symbolem této televizní stanice, na které moderoval hned několik pořadů. Tím nejúspěšnějším byly Nebezpečné vztahy, které k obrazovce pravidelně lákaly mnoho diváků. Pak ovšem přišla tvrdá rána. Moderátor totiž na sociální síti sdělil, že v televizi končí. „Pro mě začíná nová etapa a to, co se šeptá od června v médiích, se stalo skutečností. Moje pořady jsou vedením TV Barrandov zrušeny,” stojí v úvodu příspěvku, který zarazil mnohé z jeho fanoušků.

Zbourali mu kulisy

Podle informací webu eXtra.cz se o konci Honzy Musila na TV Barrandov šuškalo už několik měsíců. Vedení televize však dodnes žádné oficiální oznámení neposkytlo. „Jaromír Soukup o tom mluvil otevřeně před zaměstnanci. Ještě se usmíval, když říkal: ‚Já Musila vyhodil, ale on o tom ještě neví.’ Říká se tu, že když se tohle k Musilovi doneslo a ptal se na to vedení, měli ho prý ujišťovat, že se nic neděje a že Nebezpečné vztahy samozřejmě pokračují dál. Jenže když mu pak zbourali kulisy, které tam léta stály, a postavili tam jiné k pořadu ředitele televize, musel pochopit, že to nebyly jen drby,” uvedl pro eXtra.cz zdroj z TV Barrandov.

Vděk převažuje

Ať už se na TV Barrandov odehrálo cokoliv, Honza Musil situaci zkrátka bere takovou, jaká je. Žádné výčitky či zášť k nikomu nechová. I přesto si však myslí, že by si zasloužil možná důstojnější konec. „Rozhodně neodcházím zhrzený, po pracovní stránce jsem v televizi Barrandov strávil pět krásných let. Po pěti letech spolupráci bych si možná ten konec představoval trochu jinak, ale to se nedá nic dělat. Vděk rozhodně převažuje,” prohlásil moderátor.

Konec Honzy Musila na TV Barrandov je v mnoha ohledech zvláštní. Dle dostupných informací jej totiž nikdo oficiálně nepropustil. Moderátor totiž skončil sám, když došlo ke zrušení jeho pořadů a nikdo z vedení s ním nekomunikoval.

