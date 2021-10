Diváci o mně brzy uslyší: Honza Musil má po odchodu z TV Barrandov plán

Zdroj: Profimedia

Před několika dny oznámil moderátor Honza Musil svým příznivcům nepříjemnou zprávu. Vedení TV Barrandov, na které několik let působil a mimo jiné moderoval oblíbený pořad Nebezpečné vztahy, se totiž rozhodlo jeho relace zrušit. Moderátor tak přišel o příjem a přemýšlí, co bude dál. Naštěstí má v hlavně několik nápadů.

Fanoušky moderátora Honzy Musila a jeho pořadu Nebezpečné vztahy čekala pořádně studená sprcha. Oblíbenou talkshow se totiž vedení TV Barrandov rozhodlo znenadání zrušit, čímž se i bez předchozího varování rozloučilo s moderátorem. „Pro mě začíná nová etapa a to, co se šeptá od června v médiích, se stalo skutečností. Moje pořady jsou vedením TV Barrandov zrušeny,” uvedl 1. října na svém Instagramu Honza Musil a nepříjemně tak překvapil své obdivovatele. Honza Musil tak přišel o příjem a co víc, bez práce je i jeho partner Kuba, který se na přípravě Nebezpečných vztahů rovněž podílel. Vzhledem k tomu, že mají partneři vysokou hypotéku na dům na Kutnohorsku, pochopitelně řeší, co bude dál.

Žádná nabídka práce zatím nepřišla

Honza Musil je ostříleným moderátorem, který má v televizi bohaté zkušenosti. Je tedy více než jasné, že bez práce dlouho nezůstane. Jak ale sám uvedl v rozhovoru pro eXtra.cz, žádná televize mu s nabídkou práce prozatím nevolala. „Žádná nabídka zatím nepřišla. Nevím, jestli se o mně bude někdo přetahovat. Ale nemyslím si, že bych byl už navždy vnímaný jako ‚ten z Barrandova’. Dělal jsem Áčko nebo Saunu, oba pořady byly ve své době úspěšné, ale dnes si mě s nimi také nikdo nespojuje,” prozradil moderátor, který se dle svých slov bez pravidelného příjmu nějaký čas obejde, neboť mají s partnerem dost naspořeno.

„Rezervy samozřejmě máme, Na složenky a jídlo je. A rozhodně oba budeme brzy zase pracovat,” řekl Musil s naprostou jistotou. Bez práce tedy v žádném případě zůstat nechtějí a ani nemohou. Hypotéka a nákladná rekonstrukce domu přece jen „spolknou” hodně peněz.

Diváci o mně brzy uslyší

Partneři ovšem nespoléhají jen na nabídky, které by jim mohly přijít, a v hlavě mají několik nápadů na projekty, jež by rádi rozjeli. „Když nebude zájem jinde, stejně o mě diváci brzy uslyší,” sdělil bez bližších informací Musil. „Zrovna jste nás chytili ve chvíli, kdy se vracíme ze schůzky ohledně jednoho z těch projektů a vypadá to zatím velmi nadějně,” dodal ještě v závěru rozhovoru.

