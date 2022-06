Honza Musil o odchodu z televize: Se Soukupem si vše vyříkal, ale nestýská se mu

Zdroj: Profimedia

Není to tak dlouho, co bylo Honzy Musila na televizních obrazovkách plno. Nyní se úspěšný moderátor z mediálního světa lehce stáhl do ústraní a užívá si jiných radostí. Přeci jen se přestěhoval a nyní rekonstruuje stavení s obrovskou zahradou, které si pořídil se svým manželem Jakubem. Zabrat mu dávají i vnoučata. Ty má momentálně už čtyři a snaží se jim být dobrým dědečkem.

Uznávaný český moderátor Honza Musil začínal v devadesátých letech v pořadech Sauna a následně Áčko. Pamatovat si ho však můžete především z televize Barrandov, kde dlouhá léta moderoval pořad Nebezpečné vztahy. Nyní se z televize vytratil a spolu s manželem Jakubem se věnuje svému soukromému projektu Nová naděje. Nebojí se však ani manuální práce. Pravidelně ho můžete potkávat na jahodovém poli ve Vraněnech nebo s motyčkou v ruce na své zahradě, kterou miluje.

Už je to tři čtvrtě roku, kdy jsi odešel z televize Barrandov, kde jsi měl několik pořadů. Hlavně srdcovku Nebezpečné vztahy. Stýská se ti?

Všechno má svůj začátek a konec. Nestýská. Nejsem stýskací typ člověka.

Tvůj odchod byl lehce dramatický, teď už ale přece jen po nějaké době emoce opadly, tak můžeš nám říci, jak to tenkrát vlastně bylo?

Nerad se vracím v těchto ohledech zpátky a co mělo být řečeno, to řečeno bylo. Více bych se v tom nenimral. Takové štěbetání k ničemu nikdy nevedlo.

Mluvil jsi od té doby s panem Soukupem? Vyříkali jste si to? Jaké teď máte vztahy?

Mluvil. Vysvětlil mi to, nabídl mi další spolupráci, na které jsme se ale už nedohodli.

Od té doby nejsi v televizi vidět. Ale jak tě znám, určitě nezahálíš. Co teď tedy děláš?

Rozjel jsem se svým Jakubem a našim kamarádem, a teď už i kolegou Kubou Kubínem projekt, o kterém jsem dlouho snil. Jmenuje se Nová naděje.

Povíš nám o něm něco bližšího?

Je to projekt pro všechny, kteří řeší nelehký boj s nějakou nemocí, handicapem nebo jinou bolístkou svého osudu. Snažím se těmto rodinám pomáhat prostřednictvím videí, která natáčíme v jejich přirozeném prostředí - tedy většinou u nich doma. Natočené video umístíme na náš YouTube a poté se šíří díky sociálním sítím mezi lidi, kteří přispívají na transparentní účet jednotlivých lidí. Náš Instagram i Facebook Nová naděje tak slouží čistě k praktickému sdílení příběhů.

Co tě vede k tomu neustále pomáhat lidem? Měl jsi to tak vždycky?

Měl jsem to tak vždycky a jiné to nebude. Myslím si, že lidé si musí pomáhat. Nikdo jiný to za nás neudělá. Vidíme to každý den.

Přestěhovali jste se, a pokud se nemýlím, tak si baráček rekonstruujete. Na čem právě pracujete?

Na domě je stále plno práce. To nejdůležitější máme, a tak pracujeme na vnitřním prostoru a hlavně zahradě. Fasáda a venkovní věci budou pokračovat, až našetříme další finance. Přece jen jsme původně počítali s tím, že nebudeme až tolik bourat a opět obnovovat.

Máte také velkou zahradu. Kdo se o ni stará a baví vás to nebo to berete jako nutné zlo?

Právě velká zahrada pro nás byla to nejpodstatnější. Na vlastním domě nám při pořizování až tak nezáleželo. Staráme se o ni oba dva. Milujeme práci na zahradě!

Taky jsi páníček sedmi pejsků. Jak se to dá zvládnout, tolik psů? Máš ještě nějaká zvířata?

Kdo má dva pejsky, ví, že potom už je to jedno, kolik jich je. Pejsci mají svůj dům, své pokojíčky. Jsou, myslím si, šťastní. Máme také kočičky a sem tam přiletí slepička či kachna. Ale to jsou návštěvy od sousedů. (smích) Ta naše další zvířátka budou v budoucnu.

Jsi několikanásobný dědeček. Kolik vůbec těch vnoučátek máš?

Máme dvě holčičky a dva kluky.

Troufáte si s Kubou hlídat i přes noc? Přebalovat? Uspávat?

Troufáme. Ale nejmenší děti necháváme ještě stále maminkám. Na to je brzy. Všechno má svůj čas. Ale v budoucnu si hlídání všech čtyř představit umíme.

Jak Kubovi děti říkají? Dědečku?

Jasně, že dědečku! (smích)

Máš krásný vztah se svou bývalou ženou. To není v tvé situaci běžné. Jak se ti to povedlo?

Nepovedlo se to mně, ale povedlo se to nám oběma. My se na tom takto domluvili a už 30 let to funguje. Myslím si, že všechno je to v lidech.

Koukala jsem, že sis zamiloval práci na farmě a dokonce na jedné s manželem pomáháte. Co tě pro tuto práci nadchlo?

Dagmar a Milan Hančovi z Farmy Vraňany jsou naši přátelé už několik let. Máme rádi povídání s nimi. Jsou ohromnou inspirací, jak pracovat, jak pomáhat a jak motivovat ostatní. Všechno se tvoří v jejich hlavách a jdou si za svým snem. Za to je s Jakubem obdivujeme. A proč jim pomáháme? Tak já jsem ten, který může pomoci s propagací, což je prostě vzhledem k mým profesním zkušenostem asi očekávatelné. A navíc oba dva s Jakubem rádi pracujeme. A kdo si vyzkoušel práci na farmě, dá mi za pravdu, že je to sice dřina, ale zároveň i ohromný relax.

Máte už plány na léto? Chystáte se někam?

Ano, chystáme. Do Vraňan. Do sadu a na pole. A také k nám na zahradu. Práce se najde vždycky dost. (smích)

Co televize či jiné médium? Mohou se na tebe pravidelně diváci zase někde těšit?

Nikdy neříkej nikdy. Ale teď nám stačí Nová naděje. Myslím si, že není podstatné být v televizi. Lidé si mě, pokud chtějí, najdou!