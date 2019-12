Přežil rakovinu, leukemii i vážný úraz! Život Honzy Musila vydá za knihu

V mládí moc netušil, co bude jednou dělat. Vyučil se tedy kuchařem-číšníkem a žil velmi běžným životem. Ještě než se stal dospělým, potkal Ivetu, kterou si vzal. Oba se kvůli tomu museli nechat zplnoletnit. Posléze ale Honza zjistil, že je gay. „Poprvé jsem si uvědomil, že to mám jinak, když jsem byl na vojně. Poslední půlrok jsem se tam platonicky zamiloval do slovenského spolubojovníka. Tehdy jsem si to vysvětloval tím, že jsem rok a půl mezi chlapy. Ivetě jsem netajil, že se se mnou něco děje. Ona si myslela, že mě to časem přejde,“ svěřil se Honza deníku Aha.