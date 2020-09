Hvězdy seriálu Hra o trůny: Co dělají dnes Sansa, Jon nebo Daenerys?

Hra o trůny byla fenoménem už od doby, co vznikla. Seriál bořil rekordy finanční i ty sledovanosti. Sedm rodů do sebe během osmi řad mydlilo a dohadovalo se, kdo získá železný trůn. Léta na obrazovce v jednom z nejpopulárnějších seriálu udělala z hlavních představitelů hvězdy. Jak dnes vypadají a co dnes dělají?