Markéta Hrubešová o natáčení s Vaculíkem: Když ho poprvé spatřila, skoro omdlela

Zdroj: Profimedia

Nestárnoucí herečka Markéta Hrubešová společně s dalšími fanoušky a kolegy před pár dny popřála všechno nejlepší Lukášovi Vaculíkovi k jeho 60. narozeninám. A právě při této příležitosti zavzpomínala na jednu ze svých nejznámějších rolí, kterou právě po boku Vaculíka ztvárnila ve filmu Oznamuje se láskám vašim. A spolupráci s legendárním hercem, se kterým se ve filmu objevila zcela nahá, si nemohla vynachválit.

Herečka Markéta Hrubešová právem patří k nejkrásnějším českým herečkám. Na svém kontě má mnoho nezapomenutelných rolí, avšak její fanoušci si nejčastěji připomínají hlavně její snímek Oznamuje se láskám vašim z roku 1988. V něm herečka v pouhých šestnácti letech odhodila svršky a společně s hercem Lukášem Vaculíkem se objevila v několika pořádně peprných scénách.

Byla z něj paf

V době natáčení filmu Oznamuje se láskám vašim byl už Lukáš Vaculík dobře známou osobností tehdy ještě československého filmu a měl ve své vlastni spoustu fanoušků a hlavně fanynek, pro které byl velkým idolem. A jednou z nich byla i sama Hrubešová, která měla z natáčení s ním proto velkou trému. „Jasně, Lukáše jsme přece milovaly úplně všechny. Neměla jsem sice jeho plakát nad postelí, to ne, ale idolem pro mě samozřejmě byl. Natáčení jsem proto prožila v jakémsi transu a částečném bezvědomí. Když jsem ho poprvé uviděla, tak jsem skoro omdlela,” nechala se herečka před časem slyšet v rozhovoru pro ženy.iprima.cz.

Velký gentleman

O náklonnosti Markéty Hrubešové musel Lukáš Vaculík dobře vědět. Během natáčení se ale choval jako naprostý profesionál a velký gentleman. A právě to mu herečka nikdy nezapomene. „Víte, co je zvláštní? Já ho pořád beru jako toho sexy kluka, vedle kterého jsem mohla stát jako úplný začátečník ve filmu Oznamuje se láskám vašim. Ale on mi to nikdy nedal najevo, že jsem mladá, a tudíž bez zkušeností. Že nic neumím nebo tak něco. Byl to skvělý parťák a profík každým coulem,” chválila Vaculíka herečka před pár dny, když mu na sociální síti přála k jeho 60. narozeninám.

„Tak, Lukášku, líbám alespoň takto. Doufám, že se zase někdy někde v tom hereckém světě potkáme. Mám tě ráda! A děkuju,” dodala ještě nestárnoucí kráska.