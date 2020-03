Jan Hrušínský to schytal kvůli koronaviru! Neuvěříte, co mu lidé vzkazují

Vyjádření Jana Hrušínského vzbudilo obrovské emoce. Mnoho lidí, kteří mají doma nemocné příbuzné, nebo jsou sami v ohrožené skupině, se na herce doslova vrhli!

Zoufalec! Jak kdyby se to týkalo jen jeho divadla! Měl by už jít makat rukama kavárenský povaleč!, Pane Hrušínský, jestli Vám vadí, že přijdete o vstupné, na rozdíl od ochrany zdraví vašeho publika, tak jste filmově řečeno čistý blbec., Myslím, že budete mluvit jinak, až Vám budou umírat příbuzní, doufám, že to zažijete! Kvůli takovým jako Vy tady teď hrozí nebezpečí všem!" Do slavného herce se pod jeho statusem na Facebooku naváží desítky lidí!

Ačkoliv dostal Hrušínský lidově řečeno na frak, neváhal a ve své agitaci proti rozhodnutí politiků pokračoval!