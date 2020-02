Životní dobrodruh Hugo Haas: Hrdinsky chránil milovanou ženu před potratem

Po odchodu do Spojených států dostával spíše menší role. Úspěch slavil hlavně jako režisér a scénárista. Za jeho nejlepší zámořský film je považován Hlídač č. 47 a Rajská ulička. Hugo si jakožto bohém slávu užíval. K ní patřily i okázalé večírky, kde se drogami nešetřilo. Kokain byl u Haase na denním pořádku. Jeho manželka si ho dokonce jednou spletla s pracím práškem, když mu ho našla v kapse.

Po svatbě s ní ale všechny neřesti omezil. V roce 1961 se usadil ve Vídni. Československo do své smrti navštívil jen párkrát. Zemřel v Rakousku 1. prosince 1968. Urna s popelem byla převezena do rodného Brna, takže se vrátil do města, po kterém tolik tesknil.