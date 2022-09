Hynek Čermák se práce nebojí: Když zrovna nikde nehraje, vydělává peníze jinak

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herec Hynek Čermák v nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka promluvil o tom, jak vypadá jeho život po boku herečky Veroniky Mackové, a také prozradil, čím si vydělává peníze, když zrovna nic netočí. A asi jen málokoho by napadlo, že stojí ve stánku s rychlým občerstvením.

Přes léto mají většinou herci pauzu a mohou si od vystupování před kamerou odpočinout. A zatímco někteří právě letní měsíce využívají k různým zahraničním dovoleným, herec Hynek Čermák to má jinak. Na odpočinek tak úplně nemá čas. Prodává totiž klobásy na zámku Kratochvíle. Herci v létě nemají moc práce, tak já dělám klobásy, točím pivo, uklízím. Co se tam namane. Je potřeba se na tom zámku o lidi postarat,“ překvapil herec v rozhovoru s moderátorem Honzou Dědkem s tím, že ve stánku prodává i svoji specialitu. „Na Kratochvíli se letos prodával i Čermákův macek, to je klobása. Jmenuje se tak proto, že moje žena se Čermáková Macková. Ale ten se prodal málokdy, protože stál 66 korun. K těm cenám, které na Kratochvíli máme, to byla luxusní záležitost. Třeba párek v rohlíku je tam za patnáct,“ odrecitoval ceník svého kiosku Hynek Čermák.

Náročné natáčení

Režisérka filmu Slovo, Beata Parkanová, u Honzy Dědka zase prozradila, jak se jí natáčelo s výrazně mužským štábem. A jednoduché to úplně nebylo. „Na place dokládám, že jsem trápící typ. Chci po 80 lidech, z nichž je 72 mužů, aby mě pochopili. A dokonce někdy používám termín, a to už vím, že je hodně ošklivý, aby se na mě nacítili. Měla jsem těžký dětství, kompenzuju si to na nich,“ přiznává režisérka filmu, který na letošním ročníku KVIFF získal hned dvě ceny.

Dalším z hostů byl umělec Štěpán Mareš, který je známý pro své karikatury politiků. „Už dvacet osm let dělám Zeleného Raoula (satirický komiks v časopise Reflex – pozn.). Žalob ze strany politiků bylo hodně. S politiky to není jednoduchý. Nejhorší byl J. P. (Jiří Paroubek – pozn.), ten se soudil furt a pořád,“ prozradil Honzovi Dědkovi v rozhovoru Štěpán Mareš. To jiní politici si od něj své vlastní karikatury kupovali a Mareš otevřeně řekl, co tomu předcházelo a kolik za jeho kresby byli schopni dát.

Dvojník Freddieho Mercuryho

Honza Dědek nakonec vyzpovídal i Michaela Klucha z kapely Queenie. Ten podrobně popsal, jak se vůbec k napodobování zpěváka Freddieho Mercuryho dostal. „Mám rozsah čtyři oktávy jako Freddie. Ale to jsem zjistil až postupem času. Až později zjistil, že Queen je tak slavná kapela. Měl jsem je rád, ale až když přišel internet do domácností, začal jsem zjišťovat, jak velká kapela to byla a jak velké sousto to je. Ale to jsem ještě nepomýšlel na to, že bych je interpretoval,“ vzpomíná na své postupné seznamování s tvorbou kapely Queen, mezi jejíž nejúspěšnější napodobitele patří.

Novou epizodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý 13. září