Čermák chtěl mladou manželku zprvu zastřelit: Byla to strašná divočina, říká

Manželka Hynka Čermáka, devětadvacetiletá Veronika Čermák Macková, dříve měla poměrně ženské křivky, pak ale náhle zhubla doslova kost a začalo se spekulovat o vážné nemoci. Útlá kráska si navíc prošla kritikou veřejnosti a téma bodyshamingu ve společnosti považuje za veliký problém.

Veronika Čermák Macková svému manželovi pózuje jako modelka a díky tomu mohli fanoušci herce pozorovat, jak se krásná brunetka začala ztrácet před očima. Dokonce se spekulovalo o tom, že Veronika trpí vážnou poruchou příjmu potravy nebo jinou nemocí.

To se ale ukázalo být jako mylná informace, jelikož je herečka zcela zdravá a dietu drží pouze ze zdravotních důvodů kvůli potravinovým alergiím, které mají prý v rodině dědičné.

"V rodině jsme všichni hubení a navíc mám alergie na různé potraviny," vysvětlila Čermáková Blesku s tím, že bohužel prošla velice temným obdobím šikany právě kvůli ubývající váze.

Může to zabolet, nebo způsobit vážné potíže

Body shaming je termín, který se poslední dobou řeší stále častěji. Jedná se o formu ponižování, kritiky nebo urážení jednotlivce kvůli jeho tělesnému vzhledu. Ať už se jedná o obezitu, nebo naopak přílišnou štíhlost, psychický dopad na daného jedince může být obrovský.

Své o tom ví i Veronika Čermáková, která toto téma považuje za velmi citlivé. "Ať už má někdo se svým tělem trápení, či nikoliv, vždycky se najde někdo, kdo má potřebu se vyjadřovat k jeho zevnějšku. Odsuzovačně, nemístně, agresivně, netaktně, opovržlivě, …ať už se něco utrousí schválně, ze srandy nebo ze starosti, bylo by fajn se nejdřív zamyslet nad tím, jestli ten dotyčný zrovna neprochází složitým životním obdobím a že taková nevinná připomínka může zabolet a u někoho způsobit vážné potíže," popsala Veronika problém, s nímž se denně potýká na sociálních sítích.

Se svou o dvacet let mladší manželkou se Hynek Čermák seznámil během natáčení. "Držel jsem jí pistoli u hlavy a říkal si, že bych ji nejradši zastřelil. Dělám si legraci. Pravdou je, že to, že Veronika přijela na natáčení Gangster Ky, napomohlo tomu, že jsme ji vůbec dotočili. Byla to tam strašná divočina, točili jsme na pankáče a já jsem z toho chtěl vystoupit a odletět. Přiletěla ale Veronika, poznali jsme se a já jsem tam teda zůstal," zavzpomínal známý herec na osudové setkání v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Pár sice dělí veliký věkový rozdíl, hrdličky ho ale prý téměř nevnímají. "Verunka je stará duše. To není urážka. Ale když potkáš dvacetiletou holku a ona ti řekne, že poslouchá Charlese Aznavoura, tak to je stará duše," opěvuje Čermák svou krásku.

Manželé Čemákovi se seznámili na place