Igor Bareš byl blízko smrti: Během představení zažil děsivou situaci

Herec Igor Bareš, který je jedním z hostů v nejnovější epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka, se během svého vyprávění vrátil v čase k šílenému zážitku, jehož byl svědkem při divadelním představení. Jeden z techniků divadla už nedokázal čelit svým démonům a rozhodl se život ukončit rovnou před zraky herců a diváků skokem z provaziště.

Diváci sedí v hledišti, herci se připravují na zahájení divadelní hry, když najednou všichni uslyší obrovskou ránu. Na jevišti leží tělo muže, který dopadl na zem z provaziště, a v první chvíli nikdo netuší, co se stalo. Všichni přítomní jsou v absolutním šoku, a to včetně herce Igora Bareše, který se zrovna chystal vykročit na scénu. O hrozivém zážitku se Bareš rozpovídal v premiérové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Zdroj: FTV Prima

Byl to sebevrah

„Při jedné repríze skočil na jeviště Mahenovy činohry sebevrah. Z provaziště. Je tam patnáct metrů vysoký strop. Stalo se to ve chvíli, kdy jsme zahajovali druhou polovinu hry Je třeba zabít Sekala. Stál jsem připravený na výstup, koukal jsem se, abych přišel ve správný okamžik. A najednou jsem slyšel strašlivou ránu a velké sténání a naříkání. Za záda pantátů, jak já říkám starším hercům, skočil člověk, který si chtěl vzít život. Byl to technik, který měl osobní problémy a myslel si, že to tím skokem vyřeší,” vyprávěl Igor Bareš u Honzy Dědka.

Muž pokus o sebevraždu naštěstí přežil a nakonec se pád z provaziště snažil uhrát na pracovní úraz. „Ale nahoře neměl co dělat – ani ten den neměl být v práci,“ popsal nezapomenutelný zážitek ze svého brněnského angažmá Bareš.

Zdroj: FTV Prima

Myslí i na vlastní smrt

Šestapadesátiletý herec v pořadu promluvil ale i o tom, že se už pro jistotu připravuje i na vlastní smrt, a zakoupil si hrob po slavném kolegovi Josefu Kremrovi. „Je to zcela běžný hrob na hřbitově U Matěje. Koupili jsme ten hrob proto, že v Praze se hřbitovy velmi obtížně rozšiřují a získat hrobové místo je drahá záležitost a je to organizačně náročné. Když už se dostanete k nějakému hrobu, který si od někoho koupíte, a chcete tam své příbuzné uložit, musíte ty ostatky na vlastní náklady exhumovat. Není to radostná životní chvilka. Když jsme se o tom bavili s kolegy tenkrát ještě v Národním divadle, náš rozhovor zaslechla kolegyně Marika Procházková. Říkala: Tak já vám prodám hrob po Kemrovi. Divil jsem se, jak k němu přišla, a ona říkala: ,Vždyť my jsme spolu žili. A Kemr si celý život platil hrob U Matěje, a když umřel, dala jsem urnu k sobě do hrobu, který je taky U Matěje, a tamten Kemrův je volný.ʽ Říkal jsem si, že je to splněný sen mít hrob po Kemrovi. Tak za několik tisíc nám přenechala hrob po Kemrovi a teď je náš,” nechal se Bareš slyšet.

