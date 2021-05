Ilona Csáková sklízí následky svých výroků o covidu: Kolegové se s ní nebaví!

Ilona Csáková se během pandemie postavila na stranu takzvaných popíračů covidu a své názory pravidelně ventiluje na Instagramu a Facebooku. Už v minulosti se zpěvačce za její šíření hoaxů vysmál Petr Janda. Ten ale není sám, kdo s Csákovou nesouhlasí, čehož si všimla i samotná hvězda a prý dokonce kvůli tomu přišla o přátele!

Ilona Csáková od začátku pandemie už sdílela tolik rozporuplných statusů týkající se covidu a neověřených informací ohledně vakcinace a testování, že se dostala na první příčku největších dezinformátorů v ČR.

Zpěvačka odmítá posílat své děti do školy, nechce je nechat testovat, ani sebe a zbrojí proti očkování. Podle Csákové je celá pandemie dílem světových mocnářů jako je Bill Gates a cílem je zotročit lidstvo pomocí čipů aplikovaných během vakcinace.

Csáková mimo jiné věří, že na nás covid práší letadla dopravní společnosti DHL a tak se aktivně zúčastňuje každé demonstrace proti vládním opatřením. Jenže, díky své aktivitě kolem koronaviru ztrácí umělkyně kredit u svých kolegů z branže.

Csáková svými výroky nejprve vytočila Petra Jandu

Ilona Csáková a její výroky týkající se pandemie za poslední měsíce:

1. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO, a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktiv­ní.

2. Nechceme být občany druhé kategorie jen proto, že si odmítáme do těla vpustit neprověřenou vakcínu, která může být pro některé jedince mrzačící či smrtelnou.

3. Jsem si jistá, že nejsem sama, kdo nemá klidné spaní. Mění se světový řád a budoucnost je velmi nečitelná. Je tendence nás umlčet, protože je jasné, co my tušíme, a to se stává nežádoucím.

4. Pandemie v ČR prý nikdy nebyla a vše má být podvod. Tuto informaci sdílela Csáková od své přítelkyně Nely Liskové (dříve členka SPD), se kterou prý bojují za budoucnost dětí a jež vyzývala k porušování vládních opatření. Uvedla, že chránění zdraví dětí je v rozporu s testováním a vakcinací. Ta je podle ní život ohrožující. Nebo že žádný politik by si vakcínu nenechal píchnout.

Pak ale přišla první tvrdá odezva od Petra Jandy. "Když pak taková holka jako Ilona Csáková všechno zpochybňuje, naše branže tímhle dostává na frak. Veřejnost si o nás pak musí myslet, že jsme všichni úplní hlupáci. Když vyleze tahle, nebo bláznivý Daniel Landa, tak se lidem ani nedivím," opřel se zpěvák do Csákové a nebyl sám, kdo od ní dal ruce pryč.

Ilona Csáková přichází o kamarády, pravdu o covidu ale chce hlásit i nadále

Iloně Csákové kvůli jejím extrémním názorům ubývají nejen sledující a fanoušci na sociálních sítích, ale i přátelé a kolegové z branže, kteří její postoj nedokáží skousnout.

"Nestačím se divit, kolik kolegů se přestalo se mnou bavit, ale nebudu jmenovat," řekla posmutnělá zpěvačka webu Expres.cz.

Za svými názory si ale Csáková stojí a hodlá ve svých aktivitách pokračovat, i přes vlnu kritiky a ztrátu kamarádů.