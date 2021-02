Ilona Csáková opět útočí! Výroky proti testování žáků naštvala i kolegy

Zpěvačka Ilona Csáková se na sociálních sítích pravidelně pouští do kritiky nejrůznějších vládních nařízení. A co víc, šíří nejrůznější konspirační teorie. Poté, co v minulosti koronavirus označila za výmysl vyšších mocí, teď například tvrdí, že testováním ve školách se děti stanou součástí jakéhosi experimentu. Zády se ke zpěvačce otočila řada jejích kolegů.

Zpěvačka Ilona Csáková na české hudební scéně existuje již řadu let, během kterých si dokazala vybudovat slušnou fanouškovskou základnu, díky čemuž má dnes i mnoho obdivovatelů na sociálních sítích. Namísto toho, aby však Csáková na internetu propagovala svou hudbu, šíří nejrůznější konspirační teorie a děsí lidi. Děsivější je ovšem fakt, kolik lidí za zpěvačkou stojí.

Bill Gates a WHO

Nejrůznější názory a myšlenky Ilony Csáková dost často stojí na hranici zdravého rozumu. Jedním nich byl i dřívější příspěvek zpěvačky, po jehož přečtení si spousta lidí ťukala na čelo. „Facebook se mě vždy ptá, když vám chci něco sdělit, co se mi honí hlavou. Tak já to tedy, Facebooku, povím. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO, a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní,” napsala Csáková rázně mřed několika měsíci na sociální síti.

Testování žáků ve školách je prý experiment

Nově se podařilo Csákové zvednout ze židle mnoho lidí kvůli výrokům ohledně testování žáků ve školách. „Já osobně v případě mých dětí k tomuto rozhodně souhlas nedám. Je snad málo, že se musí ‘dusit’ v rouškách, které mají prokazatelně negativní dopad na jejich zdraví a psychiku?! Přivedla jsem je na tento svět dvě děti, ale rozhodně ne proto, aby mi z nich kdokoliv dělal oběti,” rozčilovala se Csáková na Facebooku.

„Naše děti vám nedovolíme zneužívat pro vaše experimenty,” vzkázala ještě zpěvačka se svou novou kamarádkou Nelou Liskovou, která je podle webu Expres zkušenou dezinformátorkou. Reakce na přeludy Csákové na sebe nenechala dlouho čekat. Zpěvačce na sociálních sítích ubývají sledující a s nepochopením se setkala i u kolegů z branže. „Nestačím se divit, kolik lolegů se přestalo se mnou bavit, ale nebudu jmenovat,” nechala se slyšet pro web Expres.

Poněkud zarážející je rovněž fakt, že sama zpěvačka nemá problémy s podstupováním nejrůznějších zkrášlovacích zákroků, k nimž samotným se pojí spousta rizik, ale zarytě odmítá očkování i zcela neinvazivní testování. Otázkou zůstává, odkud Ilonka čerpá informace pro své výroky. Tohle ale určitě není ta správná cesta, jak ze současné situace rychle ven…