Ilona Csáková se pustila do boje proti opatřením: Klipem i ostrými nadávkami

„Sejmi z očí strach a pásku, než národ v stádo promění. Než zdrtí smrtigrafy lásku v dlouhém zatmění,“ zpívá se v ní. Csáková už před časem vzbudila rozruch, když se po internetu rozhodla šířit svoje nepodložené teorie.

„Facebook se mě vždy ptá, když vám chci něco sdělit, co se mi honí hlavou? Tak já ti to tedy, Facebooku, povím. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO,“ plašila zpěvačka.