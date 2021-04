Ilona Csáková své názory musí hájit nejen před fandy, nechápe ji prý i manžel!

Ilona Csáková se poslední měsíce stala samozvanou bojovnicí za lidská práva. Zpěvačka na svých sociálních sítích sdílí často zavádějící informace o pandemii a covidu, její manžel z této aktivity ale vůbec není nadšený.

Ilona Csáková na svém Facebooku a Instagramu pravidelně komentuje dění kolem pandemie a staví se do pozice bojovnice proti vládním opatření.

"Facebook se mě vždy ptá, když vám chci něco sdělit, co se mi honí hlavou. Tak já to tedy, Facebooku, povím. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO, a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní," napsala například zpěvačka.

Csáková se také ostře postavila proti testování dětí ve školách. Já osobně v případě mých dětí k tomuto rozhodně souhlas nedám. Je snad málo, že se musí "dusit" v rouškách, které mají prokazatelně negativní dopad na jejich zdraví a psychiku?! Přivedla jsem je na tento svět dvě děti, ale rozhodně ne proto, aby mi z nich kdokoliv dělal oběť. Naše děti vám nedovolíme zneužívat pro vaše experimenty," nebrala si hvězda servítky. Za své názory ale získala celou řadu kritiků.

Ilona Csáková ztrácí díky svým výrokům fanoušky

Další z výroků Ilony Csákové, který nadzvedl veřejnost ze židlí se týkal údajného "prášení" koronaviru letadly dopravní společnosti.

"Taky si myslíte, že nás práškují? Tak to možná zjistíme za pár dnů podle nárůstu pozitivních… Jinak Aeronet není první, kdo to publikoval, poznámka pro trolly…," sdílela zpěvačka další dezinformaci.

Na to následně zareagoval Petr Janda, který nazval svou kolegyni pitomcem. "Z toho mě jímá hrůza, jak se někteří lidé včetně Ilony Csákové chovají jako pitomci. Nedovedu si to vysvětlit. Je to snad tím, že nezdědili empatii? Nechápu ani poslance Lubomíra Volného nebo Václava Klause staršího. Chtějí se snad zviditelnit? Vůbec tomu nerozumím," opřel se zpěvák do Csákové. Hvězda se setkala s mnoha nenávistnými komentáři na svou osobu, právě kvůli popírání covidu.

Csákovou od šíření témat o covidu odrazuje i její manžel

Pravidelné sdílení témat spojených s pandemií se podle informací deníku Expres.cz nelíbí manželovi Ilony Csákové, Radku Vonešovi. Ten aktivity své ženy nepodporuje a dokonce to má být důvodem hádek partnerů.

"Radek není příliš nadšený z její proticovidové aktivity. Nelíbí se mu hlavně ten způsob, protože si uvědomuje, že jeho žena ztrácí před svými fanoušky kredit, a navíc její některé komentáře nemají příliš velké pochopení ani u jejich přátel. Takže by nejraději, aby se k epidemii vůbec nevyjadřovala, což Ilona také nese velmi nelibě," sdělil zmíněnému webu zdroj z okolí slavného páru.

Zpěvačka se zatím k pravdivosti informace nevyjádřila.

Ilona Csáková od zpěvu přešla do role bojovnice za lidská práva.

Zdroj: Youtube