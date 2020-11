Ilona Csáková ostře proti Milošovi Zemanovi: "Říká o mně nesmysly!"

"Co o mně pronesl pan prezident, je nesmysl. Špatně mu byl můj status na Facebooku interpretován. Dodržuji všechna vládní nařízení. Je tendence nás umlčet, protože je jasné, co my tušíme, a to se stává nežádoucím. Proto ta neustále tvrdší cenzura, což je pro mě regrese, návrat do doby před třiceti lety. V naší zemi to začíná zavánět papalášstvím a lidé se bouří. Média jen občany děsí. Kde je osvěta a informovanost? Proč média neapelují na to, jak si posílit imunitu vitamíny a pohybem na čerstvém vzduchu? Bude tady tolik nemocí, kolik bude strachu mezi lidmi," tvrdí Csáková v rozhovoru pro výše zmíněný web.

Zpěvačka si zkrátka stojí za tím, že je celá pandemie pouze vyvolaná kauza, a hodlá nadále věřit teoriím, které jsou aktuálně považovány za čistě konspirační, a radí lidem konzumaci ovoce a sport na čerstvém vzduchu.

Co si ovšem z doporučení Ilony Csákové ovšem vezmete vy, necháme čistě na vašem uvážení…