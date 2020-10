Šok pro Ilonu Csákovou: Její slova o covidu zkritizoval i prezident Miloš Zeman

Na koronavirus mají lidé obecně různorodé názory. Podle některých je třeba dodržovat nařízená opatření, někteří jej naopak považují za výmysl. Svůj názor se před pár dny rozhodla na sociálních sítích sdílet i zpěvačka Ilona Csáková a sklidila za něj obrovskou vlnu kritiky.

„Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře B. Gatese a WHO. Vy, co máte otevřené oči, víte,” napsala ve svém facebookovém postu zpěvačka. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Samozřejmě když jdu s kůží na trh, tak jsem čekala na ten můj konkrétní status z minulého týdne ohledně covidu ty hejty, ale fakt jsem si nedovedla představit, že ty protireakce budou tak kruté,” nechala se Ilona slyšet v pořadu Blízká setkání.