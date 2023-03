Ilona Csáková opět perlí: Nejdřív covid v prášku, teď ochrana ‚slušných’ lidí

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ilona Csáková začala být už v průběhu pandemie koronaviru velmi aktivní na sociálních sítích, kde sdílela své myšlenkové pochody, drsné názory a bohužel také dezinformace. S covidem to ale neskončilo a nyní se rozhodla pro změnu postavit se za děkana Miroslava Ševčíka, který se zúčastnil proruské demonstrace. Podle Csákové se v Česku neblaze zachází se slušnými lidmi.

Časy, kdy Ilona Csáková budila podivení i výsměch svými výroky o covidu, jsou dávno pryč. Ukázalo se však, že jakmile se objeví téma, které zpěvačku velmi trápí, nebojí se se na sociálních sítích ozvat. Naposledy ji rozčílilo například dění kolem děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka, který se před několika dny podle webu Forum24 zúčastnil na Václavském náměstí prorusté demonstrace. Mnozí po něm v návaznosti na to žádají, aby odstoupil ze své funkce. To ale Csákovou vytáčí doběla.

Kde to žijeme?!

„Říkám si a věřím, že nejenom já, proboha, kde to žijeme? Na jednu stranu se hlásá, jak je naše země 30 let po sametové revoluci bezpečná, demokratická, v rozkvětu – a oproti tomu, ve skutečnosti, se zde veřejně a bez morálních skrupulí na základě pouhých domněnek, fabulací, lží dehonestují a vyhazují či odvolávají ze svých zaměstnání slušní lidé?” napsala rázně zpěvačka na svém Facebooku. U některých svých příznivců našla se svými slovy sympatie, u většiny lidí ale pohořela.

Mnozí totiž nevěří tvrzení Ševčíka o tom, že v inkriminovanou dobu jen procházel po Václavském náměstí. Z několika fotografií je totiž patrné, že se během demonstrace dostal i do potyčky s policií.

Bill Gates a práškovací letadlo s covidem

Není to ale zdaleka poprvé, co zpěvačka společně se svými výroky u mnohých tvrdě narazila. Během pandemie koronaviru například pravidelně sdílela nejrůznější dezinformace, které považovala za pravdivé, a strašila s nimi ostatní. Ve svých příspěvcích měla například jasno o tom, kdo stojí za koronavirem. „Facebook se mě vždy ptá, když vám chci něco sdělit, co se mi honí hlavou? Tak já ti to tedy, Facebooku, povím. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO, a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní. Vy, co máte otevřené oči, víte. Nesmíte se bát chránit své děti, své zdraví, vaše životy!” hlásala spasitelka Ilona Csáková.

Mimo to byla známá zpěvačka přesvědčena o tom, že covid roznášejí práškovací letadla, která podle ní kroužila i nad Českem.

Podobné nepodložené informace pak sdílela natolik často, že od ní mnozí z jejích přátel začali dávat ruce pryč. Nakonec její výroky dementoval i sám tehdejší prezident Miloš Zeman.