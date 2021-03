Nejpomatenější popíračky covidu: Zpěvačka Csáková a aktivistka Lisková

Celá Česko se už rok zmítá v pandemii, nemocnice jsou plné a lidem umírají blízcí. Existují ale dvě pomatené osoby, které tvrdí, že žádný koronavirus neexistuje, stát nám lže, lidí v nemocnicích leží jen tak pro okrasu a všem nám očkováním implementuje do těla čipy sám Bil Gates.

Že není zpěvačka Ilona Csáková žádný velký myslitel, se ví už dávno, ostatně to vidíte i na jejích písních. Kdyby však zůstala zpívat o tom, že jen růžová to může být, udělala by lépe. Už rok totiž hlásá díky svým sociálním sítím do světa, jak je koronavirus jedna velká lež a argumentuje takovými bludy, že je většině z nás stydno za ní, jen když to čte.

K tomu jí zdatně sekunduje aktivistka Nela Lisková, která je ještě radikálnější. Ta si do úst bere dokonce Listinu základních práv a svobod, která je přece nadřazena českým zákonům. Nabádá tedy občany, aby ji beze zbytku využívali, především pak svobodu vyjadřování dle článku 17.

Lisková vykřikuje, že je nepřípustné, aby byl kdokoliv za svůj názor vyhozen ze zaměstnání nebo dokonce perzekuován. Stačí se podívat na její lednový status na Facebooku, abyste pochopili, jak tak tato bláznivá paní přemýšlí.

Žádný koronavirus, žádné mutace, všechno jsou lži

„Globální bachaři vyrukovali s ‚mnohem agresivnější‘ formou viru. Tohle se nezastaví nikdy, pokud to nezastavíme MY všichni. V opačném případě nám budou ukazovat další a další mutace a ztratíme bez možnosti pohybu desítky let života. „Takový je jejich plán,“ varovala svět myslitelka Lisková.

Aby toho nebylo málo, zpěvačka Csáková se k ní přidala a obě vydaly prohlášení, díky kterému o jejich mentální nezůsobilosti nemůže být pochyb.

"Spojuje nás letité přátelství, vzájemný respekt, důvěra a slušnost. Proto jsme se jako matky rozhodly spojit síly a ve jménu našich milovaných dětí budeme společně bojovat za jejich lepší budoucnost! Dovolujeme si tímto připomenout, že Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku naší republiky a je nadřazena prostým zákonům! Nebojte se plně využívat svých práv nejen na svobodné vyjadřování a svobodný přístup k informacím, které nám všem garantuje Článek č. 17. Nebojte se svobodně vyjadřovat. Je nepřípustné, aby byl kdokoli za svůj názor či přesvědčení vyhozen ze zaměstnání nebo jakkoli jinak perzekuován," napsaly si holky na sociální sítě a budete se divit, ale našlo se i několik pomatenců, kteří jim za jejich výplody dali lajk.

Mezi nejdrsnější výroky Liskové patří ten, že boj s popírači covidu připomínají Hitlera a jeho ministra propagandy Goebbelse. Důkazem je pro ni to, že pomoc podnikatelům je ze strany vlády nulová, ale na propagaci vakcinace půl milionu má.

Na vlastní kůži poznala její nevybíravé chování i místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Olga Richterová, která se však rozhodla bránit a na Liskovou podala žalobu za dezinformaci.

Richterová v slzách žádá omluvu a peníze

Pirátka za ní požaduje omluvu a 550 tisíc korun za nemajetkovou újmu. Richterovou šíření lži před soudem rozplakalo.

Lisková totiž na sociálních sítích opakovaně zvěřejňovala zcela smyšlenou informaci, že Richterová chce přijmout do České republiky desítky tisíc uprchlíků z Afriky a věnovat jim pro jejich pohodlí startovní byty pro mladé. Nejen, že to nebyla pravda, ale spustila tím řadu výhrůžek, ze kterých se nemohla dlouho vzpamatovat. A že je jako politička zvyklá na ledacos!

Tato dezinformace měla na Facebooku téměř 10 000 sdílení a dosah příspěvku mohl být až v řádu statisíců lidí. Nakonec Lisková status smazala. Tvrdila, že sama, ale pravda je taková, že ho lidé nahlásili jako lživý a tak ho smazal sám Facebook.

Jak to s Liskovou dopadne není jasné. Jedno je ale jisté. Dokud ji někdo nezavře pod zámek, bude spolu se svou kámoškou Csákovou veřejně prohlašovat bludy dál.

Na vzkaz Nely Liskové českým ženám se podívejte v následujícím videu!

Zdroj: Youtube