Petr Janda nazval Ilonu Csákovou pitomcem a pustil se i do dalších popíračů!

Ilona Csáková se v posledních týdnech ráda vyjadřuje k pandemii covidu. Informace, které ale zpěvačka sdílí, jsou často takzvané fake news a u některých kolegů vzbudila nelibé reakce. Petr Janda se doposud ke covidu moc nevyjadřoval, chování Csákové ho ale zvedlo ze židle!

Pojďme si na úvod připomenout, co v posledních týdnech Ilona Csáková sdílela na svých sociálních sítích.

1. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a WHO, a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktiv­ní.

2. Nechceme být občany druhé kategorie jen proto, že si odmítáme do těla vpustit neprověřenou vakcínu, která může být pro některé jedince mrzačící či smrtelnou.

3. Jsem si jistá, že nejsem sama, kdo nemá klidné spaní. Mění se světový řád a budoucnost je velmi nečitelná. Je tendence nás umlčet, protože je jasné, co my tušíme, a to se stává nežádoucím.

4. Pandemie v ČR prý nikdy nebyla a vše má být podvod. Tuto informaci sdílela Csáková od své přítelkyně Nely Liskové (dříve SPD), s kterou prý bojují za šťastnou budoucnost dětí a jež vyzývala k porušování vládních opatření. Uvedla, že chránění zdraví dětí je v rozporu s testováním a vakcinací. Ta je podle ní život ohrožující. Nebo že žádný politik by si vakcínu nenechal píchnout. Je jich přitom ale spousta včetně Andreje Babiše a Miloše Zemana.

V moudrech, které Ilona Csáková bychom mohli pokračovat, už toto ale stačilo, aby si proti sobě zpěvačka poštvala většinu svých kolegů z branže, včetně Petra Jandy.

Ilona Csáková se dle slov Jandy chová jako "pitomec"

"Z toho mě jímá hrůza, jak se někteří lidé včetně Ilony Csákové chovají jako pitomci. Nedovedu si to vysvětlit. Je to snad tím, že nezdědili empatii? Nechápu ani poslance Lubomíra Volného nebo Václava Klause staršího. Chtějí se snad zviditelnit? Vůbec tomu nerozumím," navezl se Petr Janda do popíračů covidu v rozhovoru pro Extra.cz.

Zpěvák sám zažil v dětství hrůzu z obrny a proto je velikým příznivcem vakcín.

"Mám jedno životní trauma a to se týká dětské obrny, s kterou jsem se potkal ve svém dětství. Měl jsem tetičku, která ji měla. Byla celá pokřivená, kulhala, k tomu jsem měl dva spolužáky ve škole, kteří obrnu taky prodělali a bylo to ošklivé. Měli na nohách kovové strojky, aby vůbec mohli nějak chodit, a nemohli sportovat. Bylo to strašné. Tak příšerně jsem se toho bál, že jsem z toho nemohl usnout. Pořád jsem chodil za tátou, aby mi řekl, co mám dělat, abych to nechytl. Když přišlo očkování, ulevilo se mi," přiznal stejnému webu. Jandovi vadí, že díky názorům některých kolegů, následně veřejnost hází všechny umělce do jednoho pytle!

Petra Jandy tvrdí, že Ilona Csáková dělá ostudu všem umělcům!

Petr Janda se nechal slyšet, že právě díky popíračům covidu, vypadají obecně umělci v očích veřejnosti jako pitomci.

"Když pak taková holka jako Ilona Csáková všechno zpochybňuje, naše branže tímhle dostává na frak. Veřejnost si o nás pak musí myslet, že jsme všichni úplní hlupáci. Když vyleze tahle, nebo bláznivý Daniel Landa, tak se lidem ani nedivím," říká hudební legenda a dodává, že konkrétně s Landou se na některých názorech i shodne, obecně je ale podle něj chování odmítačů vládních nařízení škodlivé.

"Jenže vysílají signály, které jsou pro veřejnost škodlivé a strašně nepříjemné. Lidé pak námi v podstatě opovrhují," uzavřel Petr Janda.