Ilona Csáková: "Respirátory zabíjí," říká a radí, jak se vyhnout testování!

Ilona Csáková se poslední měsíce na svých sociálních sítích vyjadřuje s pandemickým opatřením a nevynechala ani povinné nošení respirátorů a testování školních dětí. Zpěvačka radí rodičům, jak vládní nařízení obejít a tvrdí, že nošení respirátorů zabíjí!

Ilona Csáková pravidelně komentuje dění kolem pandemie a schytává za to pořádnou kritiku. Zpěvačka nedávno nabádala rodiče, aby nedovolili testování svých dětí.

"Proč nedovolíme naše děti testovat? Protože je nebudeme nikdy zatahovat do podvodu, protože nedůvěřujeme vládě a aktuální jednobarevné politice nejen v ČR, protože s vyděrači nediskutujeme a protože budeme vždy chránit jejich zdraví a bezpečí, což je v plném rozporu s testováním a vakcinací. Žádný politik by vakcinaci a další zdraví ohrožující úkony nikdy nepodstoupil. Sami se před tím, co nařizují, chrání, a proto jsme svědky toho, že to nedodržují," píše Csáková na Facebooku.

Zpěvačka dokonce poradila rodičům, jak se vyhnout plánovanému testování školáků. Vychází prý z informací právníka. Rodiče mají podle ní dát škole písemně vědět, že si nepřejí, aby bylo jejich dítě testováno. A pokud škola odmítne studenta pustit do dovnitř, je potřeba vše zaznamenat na kameru. Csáková pak radí kontaktovat policii, která může rozhodnout, aby bylo protiprávní jednání ukončeno a aby bylo dítě vpuštěno do školy.

Ilona Csáková odmítá své děti nechat testovat, radí to i ostatním rodičům

"Pokud policie nebude schopna posoudit, kdo je v právu, nechte si od policie vyhotovit protokol s popisem události a s konstatováním, že škola zabránila vstupu vašeho dítěte do třídy na základě požadavku, že dítě musí být testované. Tato věta, či podobně formulovaná věta, z policejního protokolu je klíčová pro následující žalobu proti škole a proti ministerstvu školství u českých a mezinárodních soudů. Důležité je, aby existoval policejní protokol o vaší aktivní snaze dítě do školy dostat, protože jinak riskujete, že škola vás ještě zažaluje, že necháváte dítě doma a tím zameškává výuku a nahlásí vás na OSPOD, a přitom ve skutečnosti to bylo tak, že školník dítě vyhodil ze dveří, ale škola bude tvrdit, že dítě do školy nepřišlo," napsala Csáková na svůj Facebook.

Zpěvačka se mimo jiné opřela i do povinného nošení respirátorů, které může mít podle ní vážné zdravotní následky a pro většinu občanů bude znamenat velikou finanční zátěž.

Zpěvačka opakovaně kritizuje vládní opatření, respirátory vyjdou rodiny na tisíce

"Podívala jsem se na nejlevnější ceny respirátorů FFP2. Cena se odvíjí od počtu kusů. 1 ks Vás cca vyjde na 28 Kč. Při větším objemu máte množstevní slevu. Pro čtyřčlennou rodinu jsou to denně 4 a více kusů, protože, jak se dočtete níže, respirátory mají danou dobu použití a můžou Vás tedy i naopak ohrozit na zdraví, když se nepoužívají správně! Měsíční náklady za respirátory pro čtyřčlennou rodinu nejsou tedy rozhodně nezanedbatelné," poukázala Ilona Csáková na finanční zátěž pro sociálně slabší rodiny.

Csáková navíc varuje, že nesprávné použití respirátoru může ohrozit naše zdraví, což ostatně stojí i na příbalovém letáku u tohoto zboží.

"Nesprávné používání nebo nedodržování tohoto návodu na použití může vést k nemoci, vážnému zranění nebo ke smrti. Používejte pouze v dostatečně větraných prostorách, které obsahují dostatek kyslíku pro podporu života. Nepoužívejte tento respirátor, pokud je koncentrace kyslíku nižší než 19,5 %," uzavřela hvězda popisem stojícím na respirátoru nejmenované firmy.