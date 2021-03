Csáková opět rozvířila vody: Poklona Václavu Klausovi jí přinesla další hatery!

Ilona Csáková se sama pasovala do role spasitelky, která hlásá pravdy ohledně koronaviru, sklízí za to ale pořádnou kritiku. Nejinak tomu bylo před pár dny, když zpěvačka veřejně pochválila proslov bývalého prezidenta Václava Klause.

Ilona Csáková uplynulé měsíce sdílela na svém Facebooku množství hoaxů a konspiračních teorií. Zpěvačka patří totiž do skupiny odpůrců vakcín, roušek a vládních nařízení a rozhodla se šířit vlastní osvětu.

Csáková za své názory sklidila posměch a kritiku nejen veřejnosti, ale i některých kolegů z branže. Nedávno se ke zpěvačce vyjádřil například hudebník Petr Janda.

"Z toho mě jímá hrůza, jak se někteří lidé včetně Ilony Csákové chovají jako pitomci. Nedovedu si to vysvětlit. Je to snad tím, že nezdědili empatii? Nechápu ani poslance Lubomíra Volného nebo Václava Klause staršího. Chtějí se snad zviditelnit? Vůbec tomu nerozumím," nebral si hitmaker servítky. I přes to ale zpěvačka dál přilévá olej do ohně.

Ilona Csáková vyjádřila poklonu Václavu Klausovi

Dalším milovníkem konspirací je bývalý prezident Václav Klaus, který tak dlouho chodil bez roušky či respirátoru, až se sám nakazil covidem. Ani prodělaná nemoc ale názory Klause nezměnila.

"Vážený pane prezidente Klausi, smekám a tleskám Vám! Skvěle jste mluvil v Partii na TV Prima. Stojím za Vašimi názory a postoji. Jen málokdo v této době nazývá věci pravými jmény. Děkuji Vám. Přeji Vám mnoho zdraví a sil," pochlebovala Ilona Csáková bývalému prezidentovi na svém Facebooku.

Na zpěvačku se ale následně opět vrhl dav rozzuřených komentátorů na sociální síti a vzkazují, že by se měla Csáková raději držet svého řemesla.

"Měla bys raději zpívat," vzkazují Csákové fanoušci

Snaha být aktivistkou je u Ilony Csákové skutečně vytrvalá, podle fanoušků by se ale měla spíše věnovat své profesi, tedy zpívání.

"Paní Csáková tímhle jste u mě klesla na úroveň ležícího lejna. Gratuluji vám," vzkázal například jeden ze sledujících a nebyl jediný, kdo se do zpěvačky pořádně opřel.

"Paní Csáková by měla radši zpívat," shodují se názory v diskuzi. Ani přes kritiku to zatím nevypadá, že by se Csáková nechala od svých záměrů odradit. Zpěvačka je zkrátka přesvědčená, že za celou pandemií stojí Bill Gates a hodlá i nadále proti tomu bojovat. Necháme se tedy překvapit, kam to až novodobá Johanka z Arku dotáhne.